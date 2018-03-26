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Лара Крофт и PS4 Pro: подводим итоги конкурса
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Лара Крофт и PS4 Pro: подводим итоги конкурса 

Игромания.ру 59 минут назад
Фото: Игромания.ру
Лара вернулась, и это возвращение оказалось удачным. И не только для неё: сегодня у нескольких наших читателей появится повод для радости. Игромания в честь премьеры фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» объявила о конкурсе «Найди свой путь к сокровищам». Самые терпеливые и внимательные должны были отыскать подсказки, разгадать шифры и тем самым помочь Ларе отыскать сокровища в древней гробнице.
Время прошло, и уже можно сообщить: фильм с успехом демонстрируется в кинотеатрах, Лара Крофт с нашей общей помощью добралась до старинного артефакта, а один из тех, кто ей помогал, станет владельцем мощной консоли PS4 Pro. Мы подвели итоги конкурса!
И для начала — о тех, кто стал владельцами комплектов сувениров по фильму «Tomb Raider: Лара Крофт»: стильной флэшки и рюкзака. Их получат три участника, и вот их имена:
SlenderMan333;
Вероника Старицкая;
Сергей Манышев.
Игру Rise of the Tomb Raider, фирменное худи и рюкзак мы вручим Роману Смирнову.
Участник по имени ChairmanGP станет владельцем замечательного комплекта из экшн-камеры, худи и рюкзака.
А самым удачливым в розыгрыше стал Денис Смельцов. Мы с радостью передадим ему главный приз: консоль PS4 Pro в комплекте с сувенирами по фильму (худи и рюкзаком)!
Мы поздравляем всех победителей, в ближайшее время они узнают, как смогут повстречаться со своими призами. И абсолютно всем мы советуем: обязательно посмотрите фильм «Tomb Raider: Лара Крофт» и обязательно участвуйте в наших конкурсах!
На конкурс! | Официальный сайт фильма «Tomb Raider: Лара Крофт»
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