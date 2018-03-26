Итальянские страсти: как Челентано разрушил брак самой красивой женщины в мире

В Советском Союзе итальянский фильм «Укрощение строптивого» стал суперпопулярным сразу после выхода на экраны в 1983 году. И сегодня его с удовольствием пересматривают миллионы зрителей.

И, как и много лет назад, наблюдая старания Лизы — Орнеллы Мути — соблазнить неприступного фермера Элиа — Адриано Челентано , — задаются вопросом: неужели это только игра? Не может быть… Такие страстные взгляды, которые сверкают на экране, невозможно сыграть. Ведь от обмена героев «любезностями» буквально бьет током, и это чувствуется на протяжении всего фильма. Роман на экране и в жизни Кадр из фильма «Укрощение строптивого»

Что же, проницательный зритель, как выяснилось недавно, оказался прав. Несколько лет назад постаревший, но не утративший своего сногсшибательного обаяния Челентано нарушил многолетнее молчание и поведал журналистам историю своего страстного романа с Орнеллой Мути, начавшегося именно на съемках «Укрощения строптивого». Правда, об этом все догадывались еще тогда, но прямое признание от артиста прозвучало впервые.

После окончания работы над фильмом Орнелла ушла от мужа. Уже в тот момент всезнающие итальянцы предположили, что молодая красотка ждала ответного шага от своего партнера по фильму. Но Челентано не стал менять свою жизнь ради любовницы. Разрушать устоявшиеся супружеские отношения с Клаудией Мори , с которой прожито 20 лет, выращено трое детей? Нет, романы — романами, а семья — это святое.

Кадр из фильма «Укрощение строптивого»

Поняв, что предложения руки и сердца от Челентано не дождаться, Орнелла разорвала их связь. Конечно, в одиночестве красавица актриса, которую патриотичные итальянцы в многочисленных опросах и рейтингах не раз признавали самой красивой женщиной не только в стране — в мире, не осталась — через некоторое время она вышла замуж и тоже родила троих детей.

Узнав о том, что Челентано рассказал об их былой связи, актриса расстроилась: она не ожидала, что после стольких лет молчания он раскроет тайну. Но, тем не менее, отрицать ничего не стала. Сказка ложь, да в ней намек То, что название фильма — это параллель с известным произведением Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой», знают, пожалуй, все. Только Шекспир писал о мужчине, решившем завоевать сердце своенравной красавицы, а в итальянском фильме все наоборот — избалованная городская модница Лиза решает, отчасти из упрямства, покорить неприступного провинциального мачо, ненавидящего женщин. И это ей блестяще удается: пусть грубиян Элиа не умеет уступать, зато она не привыкла отступать!

Однако в фильме немало и других параллелей, аллюзий и намеков, о которых догадываются немногие. Взять хотя бы имя главного героя — Элиа. Ильей звали библейского пророка. Этот персонаж отличался непримиримым характером. Однажды он воспротивился власти женщины — решил образумить слабохарактерного царя, полностью попавшего под влияние своей жены, хитрой Иезавель (отсюда — имя Лиза для главной героини фильма). На это прозрачно намекается в картине: «Элиа? Кажется, так звали одного из пророков?» — спрашивает Лиза.

Эпизод, в котором Элиа командует стаей ворон, советуя им кормиться в другом месте, тоже отсылает нас к Библии: ведь, согласно преданиям, пищу пророку Илье доставляли именно вороны. Библейский Илья предсказал в свое время голод — Элиа-Челентано глубокомысленно высказывает в фильме свои виды на урожай. И так далее. Виноградная феерия Кадр из фильма «Укрощение строптивого»

Одна из самых запоминающихся сцен «Укрощения строптивого» — производство вина, а именно — заводной танец Челентано в чане с виноградом. Надо сказать, что этот эпизод максимально достоверно отражает действительность. Дело в том, что фильм снимали в итальянском городке Вогера, славящемся в Италии и далеко за ее пределами своими винодельческими традициями. И виноград там до сих пор собирают вручную, выходя на работу в виноградники «всем миром». И давят его на вино так же — ногами, не признавая никаких новомодных изобретений и подчеркивая с гордостью, что технология производства вина остается неизменной вот уже тысячу лет.

Интересно, что в фильме очень достоверно показана жизнь людей из небольшого итальянского городка, много моментов, позволяющих почувствовать себя там, внутри фильма.

И итальянцы трепетно хранят память о съемках культовой картины — например, злосчастную бензоколонку, работника которой Орнелла Мути то и дело вгоняла в ступор своими выходками, до сих пор не закрыли, она находится на том же месте, в часе езды от Вогеры. Там и сегодня с удовольствием расскажут вам о том, как снималось «Укрощение строптивого» и как на этой самой бензоколонке раздевалась красавица Лиза. Не пущать и запрещать! Кадр из фильма «Укрощение строптивого»

Казалось бы, безобидная комедия без всяких признаков крамолы, однако советские чиновники, прежде чем пустить фильм в прокат, изрядно его покромсали, избавив от всего, что, по их мнению, могло нанести вред высокой нравственности советского зрителя.

Например, была вырезана сцена в ресторане, когда Лиза, защищая свое право на Элиа, безжалостно треплет за волосы свою подругу, посмевшую с ним заигрывать. Ни к чему на такое смотреть советским женщинам. Как и на эпизод, в котором с помощью Лизы отелилась корова фермера.

А вот чем не понравилась цензорам сцена охоты — непонятно. Элиа выстрелами из своего ружья выбивает оружие из рук охотников, намеревающихся пальнуть в уток.

Зато ясно, почему была безжалостно уничтожена сцена решительного соблазнения, когда Лиза в полураздетом виде забирается в постель к Элиа и целует его, а тот ее отвергает. Ну как же — разве могло такое появиться на экранах в 83-м?

Сегодняшние зрители могут любоваться отличным фильмом, классической комедией, снятой прекрасными итальянскими мастерами, без всяких купюр, — телевизионные каналы показывают его в первозданном виде.