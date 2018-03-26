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Мультипликаторы из Коптева отличились на фестивале творческих работ
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Мультипликаторы из Коптева отличились на фестивале творческих работ 

Управа района Коптево города Москвы 36 минут назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Воспитатели школы №185 Коптева приняли участие в фестивале творческих работ детских мультипликационных студий в рамках городской учебно-практической конференции «Детская мультипликационная студия: „От первых шагов до конкурсных анимационных фильмов“.
»Наши воспитатели представили анимационные фильмы: «Невероятные приключения Колокольчика и Цветика-Семицветика» и экологическую сказку «Как малыши с Лучком и Чесночком подружились», — говорится на официальном сайте образовательного учреждения.
За свои работы сотрудники школы №185 получили дипломы «За популяризацию мультипликации» и «Приз зрительских симпатий от детского жюри». (ео)
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