Для ремейка «Лица со шрамом» нашли нового сценариста 

Мексиканский кинематографист Гарет Даннет-Алкосер перепишет сценарий к ремейку классической гангстерской драмы «Лицо со шрамом» для студии Universal Pictures.
Ранее свою лепту в сюжет успели внести такие маститые сценаристы как Дэвид Эйр («Тренировочный день»), Джонатан Херман («Голос улиц») и братья Коэны («Большой Лебовски»).
История о бедном эмигранте, ставшем королем преступного мира, уже в третий раз переносится на большие экраны. В 1932 году Говард Хоукс снял фильм об итальянце, покорившем криминальный олимп в Чикаго. Спустя 50 лет Брайан де Пальма представил свою версию, на этот раз амбициозный кубинец достигает вершин в наркобизнесе на территории Майами.
Действие нового ремейка перенесется в Лос-Анджелес. Режиссером проект назначен Антуан Фукуа («Великолепная семерка»).