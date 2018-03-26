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У новой версии «Лица со шрамом» опять сменился сценарист
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У новой версии «Лица со шрамом» опять сменился сценарист 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Газета.Ru
На этот раз в проект Universal Pictures приглашен Гарет Даннет Алкосер. Режиссером должен выступить Антуан Фукуа.
Над сценарием картины в разное время работали Дэвид Эйр, Джонатан Херман, Джоэл и Итан Коэны.
Предыдущие версии этой истории выходили в 1932 и 1983 гг. Более известной является вторая, ее снял Брайан де Пальма, а главную роль сыграл Аль Пачино.
Действие нового фильма будет разворачиваться в Лос-Анджелесе.
Ранее сообщалось, что актрису Тессу Томпсон, сыгравшую Валькирию в фильме «Тор: Рагнарек», пригласили в спин-офф «Людей в черном», где также снимется исполнитель роли Тора Крис Хемсворт.
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