Акционерное общество «МММ»

Объединение «МММ» было зарегистрировано в 1989 году Сергеем Мавроди как кооператив, который продавал импортную оргтехнику.

Учредителями компании помимо Мавроди были его брат Вячеслав и Ольга Мельникова. Названием компании стала аббревиатура начальных букв фамилий ее основателей.

Затем Сергей Мавроди решил создать финансовую пирамиду, вложение средств в которую давало высокие проценты — до 1000% годовых.

В 1992 году «МММ» было зарегистрировано как акционерное общество открытого типа (АООТ).

К 1992 году в структуру «МММ» входило 34 филиала по всему СССР, более 300 различных фирм и МММбанк.

В 1993 году АООТ «МММ» выпустило 991 тысячу акций номиналом в одну тысячу рублей, которые начали продаваться 1 февраля 1994 года.

После введения «двухсторонних котировок», акции стали быстро распродаваться. Затем были выпущены еще 991 тысяча акций.

В 1992-1994 годах на российском телевидении была развернута широкая рекламная кампания АО «МММ», героем которой стал Леня Голубков , которого сыграл актер Владимир Пермяков . Идею простых, наглядных и нарочито-примитивных роликов выдвинул сам Мавроди, он же разработал и логотип компании.

"МММ" действовала по принципу финансовой пирамиды (или так называемой «схемы Понци»). Согласно такой схеме, прибыль старых участников пирамиды оплачивается деньгами новых.

Руководство «МММ» пыталось зарегистрировать вторую эмиссию, но Минфин не выдал разрешения. Мавроди сумел обойти запрет введением в обращение «билетов МММ», формально не являвшихся ценными бумагами. Стоимость сертификатов акций и билетов для граждан Мавроди устанавливал лично на условиях так называемых самокотировок. Пункты покупки-продажи акций и билетов были открыты повсеместно. С февраля по август 1994 года цены на эти бумаги выросли в 127 раз.

4 августа 1994 года основатель пирамиды Мавроди был арестован по обвинению в неуплате налогов. Бумаги компании мгновенно обесценились, разорив миллионы вложившихся в них россиян.

В сентябре 1997 года Московский арбитражный суд признал «МММ» банкротом.

Определением Арбитражного суда Москвы от 29 апреля 2003 года было принято решение о ликвидации АООТ «МММ».

Основатель пирамиды Сергей Мавроди в 2007 году был приговорен к 4,5 годам лишения свободы за хищение средств вкладчиков (статья 159 УК РФ — мошенничество). 22 мая 2007 года он был отпущен на свободу, отсидев положенное время в тюрьме еще во время следствия.

По данным столичного управления ФССП, на 2009 год на исполнении московских судебных приставов находилось более 800 исполнительных документов о взыскании с Сергея Мавроди около 300 миллионов рублей в пользу пострадавших вкладчиков. Всего по делу «МММ» были признаны потерпевшими более 10 тысяч граждан по всей России.

Судебные приставы Москвы взыскали с основателя «финансовой пирамиды» 17 миллионов, но этих средств было недостаточно для удовлетворения материального ущерба всех взыскателей.

По информации московских судебных приставов, на 2012 год у них было около 1,9 тысячи исполнительных документов о взыскании с Сергея Мавроди более 4,2 миллиарда рублей в пользу его вкладчиков.

В январе 2011 года Мавроди вновь создал пирамиду МММ-2011, которая рухнула через несколько месяцев. После этого была создана МММ-2012. В мае 2012 года против Мавроди снова возбудили уголовное дело, он скрывался от властей.

По оценкам Объединения вкладчиков, финансовая пирамида МММ, действовавшая в начале 1990-х годов, обернулась ущербом в размере 70-80 миллиардов долларов для 10-15 миллионов вкладчиков.