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Появилось первое фото Тома Харди в образе Аль Капоне
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Появилось первое фото Тома Харди в образе Аль Капоне 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @tomsohardy
Съемки фильма "Фонзо", посвященного гангстеру, стартуют 2 апреля и завершатся 15 мая.
Том Харди опубликовал в своем микроблоге фото со съемочной площадки биографического фильма "Фонзо". Обладатель премии BAFTA предстал в образе знаменитого гангстера Аль Капоне.
@tomsohardy
Жизнь бандита будет показана в ретроспективе: потерявший после тюремного срока свою власть, друзей и союзников, больной сифилисом Аль Капоне вспоминает свое криминальное прошлое и преступления, которые творились по его воле.
В картине также заняты Линда Карделлини, Мэтт Диллон, Кайл МакЛоклен и Кэтрин Нардуччи.
Производство фильма осуществляет киностудия BRON. Режиссером фильма назначен Джош Транк ("Хроника", "Фантастическая четверка"), а продюсерами выступают Лоуренс Бендер, Аарон Л. Гилберт, Рассел Акерман и Джон Шенфельдер.
Альфонсо Габриэль Капоне — известный гангстер времен «сухого закона» в США. Бандит курировал игорный бизнес, нелегальную торговлю алкоголем, занимался вымогательствами.
Но в 1931 году федеральные власти нашли способ посадить неуловимого мафиози, обвинив его в неуплате налогов на 388 тысяч долларов. После заключения в тюрьме на острове Алькатрас вышел уже смертельно больным и потерял свое влияние в криминально мире.
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