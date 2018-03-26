Появилось первое фото Тома Харди в образе Аль Капоне

Съемки фильма "Фонзо", посвященного гангстеру, стартуют 2 апреля и завершатся 15 мая.

Том Харди опубликовал в своем микроблоге фото со съемочной площадки биографического фильма "Фонзо". Обладатель премии BAFTA предстал в образе знаменитого гангстера Аль Капоне.

@tomsohardy

Жизнь бандита будет показана в ретроспективе: потерявший после тюремного срока свою власть, друзей и союзников, больной сифилисом Аль Капоне вспоминает свое криминальное прошлое и преступления, которые творились по его воле.

Производство фильма осуществляет киностудия BRON. Режиссером фильма назначен Джош Транк ("Хроника", "Фантастическая четверка"), а продюсерами выступают Лоуренс Бендер , Аарон Л. Гилберт, Рассел Акерман и Джон Шенфельдер.

Альфонсо Габриэль Капоне — известный гангстер времен «сухого закона» в США. Бандит курировал игорный бизнес, нелегальную торговлю алкоголем, занимался вымогательствами.

Но в 1931 году федеральные власти нашли способ посадить неуловимого мафиози, обвинив его в неуплате налогов на 388 тысяч долларов. После заключения в тюрьме на острове Алькатрас вышел уже смертельно больным и потерял свое влияние в криминально мире.