Ещё
Папарацци сфотографировали Джеймса МакЭвоя и его девушку в Нью-Йорке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Папарацци сфотографировали Джеймса МакЭвоя и его девушку в Нью-Йорке 

Попкорн News 29 минут назад
Фото: Попкорн News
После расставания с женой Джеймса МакЭвоя на публике можно увидеть редко — свою личную жизнь актер тщательно скрывает от посторонних глаз, что удается ему достаточно успешно, поскольку в США, на «родине» самых ретивых папарацци, МакЭвой все-таки появляется не так часто. Однако на днях папарацци все-таки удалось сфотографировать звезду «Людей Икс» на улицах Нью-Йорка в компании его девушки, ассистентки режиссера Лизы Либерати. Напомним, что в ноябре этого года МакЭвоя можно будет увидеть и на большом экране — 1 ноября 2018 в прокате стартует очередная глава супергеройской истории «Люди Икс: Темный Феникс». А уже 17 января 2019 десяток личностей неугомонного Джеймса вернется в сиквеле жуткого «Сплита» — фильме «Гласс».
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Звезда «Друзей» Мэтт ЛеБлан честно признал, что работает актером только ради денег Мэтт Райан присоединится к «Легендам завтрашнего дня» на постоянной основе в 4 сезоне Первое фото: Том Харди в образе Аль Капоне в фильме «Фонзо»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какой сериал самый дорогой в истории7
Мэтт ЛеБлан работает актером только ради денег
Особенности застольного этикета разных стран
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение