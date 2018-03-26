Папарацци сфотографировали Джеймса МакЭвоя и его девушку в Нью-Йорке

После расставания с женой Джеймса МакЭвоя на публике можно увидеть редко — свою личную жизнь актер тщательно скрывает от посторонних глаз, что удается ему достаточно успешно, поскольку в США, на «родине» самых ретивых папарацци, МакЭвой все-таки появляется не так часто. Однако на днях папарацци все-таки удалось сфотографировать звезду «Людей Икс» на улицах Нью-Йорка в компании его девушки, ассистентки режиссера Лизы Либерати. Напомним, что в ноябре этого года МакЭвоя можно будет увидеть и на большом экране — 1 ноября 2018 в прокате стартует очередная глава супергеройской истории «Люди Икс: Темный Феникс». А уже 17 января 2019 десяток личностей неугомонного Джеймса вернется в сиквеле жуткого «Сплита» — фильме «Гласс».

попкорнnews