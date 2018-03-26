Пиратка, аристократка и просто красавица: 5 лучших фильмов с Кирой Найтли 

Очаровательная хрупкость в сочетании с внутренней силой: наверное, поэтому режиссеры так часто приглашают Киру Найтли на роли аристократичных, утонченных героинь, которые умеют любить и сражаются за то, что им дорого. Сегодня на счету Киры Найтли больше 50 ролей, среди которых — отважная воительница из «Короля Артура», прелестная Элизабет Суонн из «Пиратов Карибского моря» и, конечно, Анна Каренина, с ее трагической историей любви. Смотрим в онлайн-кинотеатре Okko!
«Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
Пятая, самая свежая часть знаменитой серии приключений обаятельного и харизматичного капитана Джека Воробья (Джонни Депп). В далекой юности Джек перешел дорогу грозному капитану Салазару (Хавьер Бардем), и теперь Салазар и его призрачная команда пылают жаждой мести. Они хотят погубить всех пиратов, и помешать им можно лишь с помощью могущественного артефакта — трезубца Посейдона.
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
«Герцогиня»
Юную Джорджиану Спенсер (Кира Найтли) выдают замуж за герцога Девонширского (Рэйф Файнс). Очень скоро Джорджиана понимает, что браку не суждено быть счастливым: муж не любит ее. Все, что от нее требуется — это родить наследника и быть кроткой, покорной женой. Джорджиана с этим не согласна: она станет одной из самых влиятельных светских красавиц и будет принимать активное участие в политической жизни страны.
Герцогиня
«Король Артур»
Британия, 400-е годы нашей эры. Луций Арторий Каст (Клайв Оуэн) — римский военачальник, согласно некоторым версиям, послуживший прототипом легендарного короля Артура. Его воины (рыцари Круглого Стола) мечтают вернуться домой, однако перед этим их ждет последнее задание — поход на север Британии, где им предстоит сразиться с дикими и воинственными племенами саксов и пиктов.
Король Артур
«Анна Каренина»
Экспериментальная экранизация романа Льва Толстого снята в нарочито театральной манере, подчеркивающей замкнутую, удушливую атмосферу петербурского высшего общества, в котором каждый играет отведенную ему роль. Фильм получил «Оскара» за лучшие костюмы, а партнерами Киры Найтли по съемочной площадке стали Джуд Лоу, Алисия Викандер и Эмили Уотсон.
Анна Каренина
«Игра в имитацию»
Вторая Мировая война. Алан Тьюринг (Бенедикт Камбербэтч) — один из величайших математиков в мире, создатель теории алгоритмов и первой ЭВМ. «Энигма» — машина, которую немцы используют для передачи своих сообщений. Ее шифр невозможно взломать: существуют миллионы комбинаций. Но Алан Тьюринг берется решить эту задачу. Фильм, основанный на реальных событиях, получил 7 номинаций на премию «Оскар», в том числе за главную мужскую роль (Камбербэтч) и женскую роль второго плана (Кира Найтли).
Игра в имитацию
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