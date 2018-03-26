Композитор Мишель Легран и режиссер Клод Лелуш удостоены наград за вклад в культуру РФ

ПАРИЖ, 26 марта. / ТАСС /. Кинорежиссер Клод Лелуш, чьи фильмы входят в золотую коллекцию мирового кинематографа, и композитор, автор музыки к 200 фильмам Мишель Легран награждены почетным знаком «За вклад в российскую культуру».

Торжественная церемония награждения состоялась в понедельник во французской столице.

Вручая награды по поручению Министерства культуры , российский посол во Франции Алексей Мешков сказал, что творчество двух выдающихся французских мастеров хорошо знают и высоко ценят в России. «Эта награда — признание ваших выдающихся заслуг перед российской культурой», — подчеркнул дипломат.

Командор ордена Почетного легиона Мишель Легран — один из самых активных и знаменитых участников культурных обменов между Францией и Россией. Такому диалогу, отмечалось на церемонии, он содействует уже шесть десятилетий.

В российской награде композитор видит «символ взаимной верности нашей дружбе». Из-за простуды маэстро, отметивший в феврале свое 86-летие, не смог лично участвовать в церемонии в понедельник. Но награду от его имени приняла супруга Леграна — киноактриса и писательница русского происхождения Маша Мериль , урожденная княжна Гагарина.

Русские оценили первыми

"Русская публика первой приняла меня в объятия, — подчеркнул композитор в послании, которое огласила Мериль. — Россию я считаю своей второй родиной". Впервые он побывал в Москве летом 1957 года — на Всемирном фестивале молодежи и студентов. В то время 25-летний выпускник Парижской консерватории руководил одним из лучших джазовых биг-бэндов в Европе. «Это были потрясающие гастроли, — вспоминает Легран. — В России нам был оказан неслыханный прием».

Мировая известность пришла к нему в 1964 году с выходом фильма «Шербурские зонтики». Музыка Леграна принесла картине «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и любовь публики. Легран — единственный композитор, завоевавший три «Оскара» и пять премий Grammy в номинации «Лучшая музыка». В его дискографии более 100 альбомов. Он работал с Фрэнком Синатрой, Шарлем Азнавуром Барброй Стрейзанд , возглавлял жюри международного конкурса молодых исполнителей «Славянский базар» и других престижных фестивалей.

Первые шаги в Москве

Лелуш впервые побывал в России в 1957 году. Тогда он делал первые шаги в качестве оператора документального кино и приехал снимать фестивальную Москву. Режиссер рассказал, что по счастливому стечению обстоятельств оказался на легендарной студии «Мосфильм», где шли съемки картины «Летят журавли».

"Мастерство постановщика Михаила Калатозова , актерские работы Татьяны Самойловой Алексея Баталова потрясли меня, — признался Легран. — Я и сейчас помню каждый эпизод этого фильма". Вернувшись из поездки, он рекомендовал картину дирекции Каннского фестиваля: «Этот фильм — настоящий шедевр, способный сразу завоевать мировую аудиторию». В этом году исполняется 60 лет с тех пор, как фильм Калатозова получил главную награду в Канне.

Режиссер хранит 35-миллиметровую копию кинокартины. «Фестивальная Москва сыграла решающую роль в моей судьбе», — считает Лелуш. По его словам, именно тогда он решил работать в художественном кинематографе.

Спустя восемь лет Лелуш одержал и собственную победу в Канне, поставив культовую картину «Мужчина и женщина» (Un homme et une femme, 1966). Как рассказал режиссер, фабулу одной из самых романтичных лент XX столетия он придумал во время прогулки в ненастный день по нормандским пляжам. Образ героини постановщик предложил воплотить Анук Эме, которую высоко ценил Федерико Феллини. Ее партнером в картине стал Жан-Луи Трентиньян , прошедший сценическую школу у театрального педагога русского происхождения Татьяны Балашовой.

"Обаяние — это то, что не передается словами, — убежден Лелуш. — В своем подчас безмолвном дуэте Эме и Трентиньян по-настоящему виртуозны". Режиссер напомнил, что приезжал на московскую премьеру картины. «Мои фильмы адресованы сердцу, и я нашел в России идеальную публику», — считает он.

В планах Лелуша новые встречи с российскими зрителями. «Как режиссер я родился в Москве, — сказал он ТАСС. — С тех пор я поставил 46 картин и много раз бывал в России. Хочу вновь вернуться туда, чтобы снять новый фильм».