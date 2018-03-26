Фильм о сложных взаимоотношениях матери и сына покажут в психологическом центре в 3-м Лихачевском

Художественный фильм канадского режиссёра Ксавье Долана «Я убил свою маму» покажут 26 марта в участковом отделе «Головинский» Московской службы психологической помощи населению в 3-м Лихачевском переулке.

— Отношения детей с родителями бывают разными. По сюжету фильма шестнадцатилетний Юбер живет вместе со своей мамой возле канадского города Монреаль. Парень подает надежды. У него есть перспективы стать хорошим художником. Отношения к матери у него двойственные. С одной стороны, он ее боготворит, а с другой, искренне ненавидит. Маму Юбера зовут Шанталь Лемминг. Поскольку женщина воспитывает его сама, ей приходится много работать. Поэтому уделить должное внимание сыну она не может, — напомнила сюжет психолог Наталья Гвоздева.

Начало в 19.00. Продолжительность встречи составит три часа. Вход свободный, но необходима предварительная запись по телефону 8 (495) 454-40-94. Гостей будут ждать по адресу 3-й Лихаческий переулок, д. 3, корп. 2. (ео)