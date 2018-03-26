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Родион Нахапетов рассказал о том, как открыл и потерял Веру Глаголеву
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Родион Нахапетов рассказал о том, как открыл и потерял Веру Глаголеву 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Родиона Нахапетова называли лучшим романтическим героем советского кино. Именно он как режиссер открыл советскому зрителю юную красавицу Веру Глаголеву, которая стала и блестящей актрисой, и заботливой женой.
Они казались идеальной парой: он — режиссер, она — актриса. Фильмы с их участием выходили один за другим, в семье росли две замечательные дочки.
Семейная идиллия и творческий тандем рухнул, когда Нахапетов уехал в США и встретил там новую любовь.
Два с половиной года он жил на две страны и на две семьи, разрываясь между двумя женщинами. В итоге он выбрал Наталью Шляпникофф, которая стала его сторой женой.
Нахапетова тогда обвиняли в предательстве — в том, что он бросил Глаголеву и двоих детей в трудные времена, хотя с дочками режиссер продолжал общение.
В программе «Судьба человека» Родион Нахапетов с горечью признается Борису Корчевникову: он многое не успел ей сказать. Но Веры Глаголевой уже нет в живых.
Вспоминая первую встречу с ней, когда Нахапетов уже начал заниматься режиссурой, он вспоминает, что Вера и не собиралась быть актрисой.
Она была «просто спортивной девчонкой», которая случайно она проходила по коридору студии. Он обратил внимание на ее прическу «под Мирей Матье». И потом, когда должны были состояться пробы на фильм «На край света…», а девушка, которая должна была исполнять главную роль, не пришла, он предложил позвать Глаголеву.
Правда, поначалу она должна была лишь прочитать текст за кадром, а в итоге роль досталась именно ей. Так в советском-российском кинематографе взошла звезда Веры Глаголевой.
О героическом пути его матери во время войны, о встрече с Василием Шукшиным и съемках в фильме «Живет такой парень», открывшие ему дорогу в кино, и, конечно о жизни, совместном творчестве и расставании с Верой Глаголевой Родион Нахапетов рассказал в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».
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