Родион Нахапетов рассказал о том, как открыл и потерял Веру Глаголеву

Родиона Нахапетова называли лучшим романтическим героем советского кино. Именно он как режиссер открыл советскому зрителю юную красавицу Веру Глаголеву , которая стала и блестящей актрисой, и заботливой женой.

Они казались идеальной парой: он — режиссер, она — актриса. Фильмы с их участием выходили один за другим, в семье росли две замечательные дочки.

Семейная идиллия и творческий тандем рухнул, когда Нахапетов уехал в США и встретил там новую любовь.

Два с половиной года он жил на две страны и на две семьи, разрываясь между двумя женщинами. В итоге он выбрал Наталью Шляпникофф, которая стала его сторой женой.

Нахапетова тогда обвиняли в предательстве — в том, что он бросил Глаголеву и двоих детей в трудные времена, хотя с дочками режиссер продолжал общение.

В программе «Судьба человека» Родион Нахапетов с горечью признается Борису Корчевникову : он многое не успел ей сказать. Но Веры Глаголевой уже нет в живых.

Вспоминая первую встречу с ней, когда Нахапетов уже начал заниматься режиссурой, он вспоминает, что Вера и не собиралась быть актрисой.

Она была «просто спортивной девчонкой», которая случайно она проходила по коридору студии. Он обратил внимание на ее прическу «под Мирей Матье». И потом, когда должны были состояться пробы на фильм «На край света…», а девушка, которая должна была исполнять главную роль, не пришла, он предложил позвать Глаголеву.

Правда, поначалу она должна была лишь прочитать текст за кадром, а в итоге роль досталась именно ей. Так в советском-российском кинематографе взошла звезда Веры Глаголевой.