Звезда «Улетных девочек» Тиффани Хэддиш озвучит персонажа в «Лего. Фильм 2»

Действие сиквела будет происходить сразу после окончания первого фильма. Детали сюжета пока держатся в секрете.

Первый «Лего. Фильм» вышел в феврале 2014 года. Картина стала успешной в прокате и была хорошо принята критиками и зрителями. Warner Bros. также выпустила два спин-оффа: «Лего Фильм. Бэтмен» и «Лего Ниндзяго Фильм». Кроме того вышел сериал «Unikitty!», основанный на приключениях персонажа Элисон Бри

Warner Bros. планирует выпустить сиквел «Лего. Фильм 2» в феврале 2019 года.