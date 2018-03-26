Звезда «Улетных девочек» Тиффани Хэддиш озвучит персонажа в «Лего. Фильм 2» 

Стало известно, что актриса Тиффани Хэддиш («Присяга», «Кухня», «Тука и Берти») получила роль в сиквеле популярного анимационного фильма студии Warner Bros. В режиссерском кресле Роба Шраба сменил Майк Митчелл («Тролли»). Сценарий «Лего. Фильм 2» написали авторы оригинальной картины Кристофер Миллер и Фил Лорд. Затем текст переработал создатель мульсериала Netflix «Конь БоДжек» Рафаэль Боб-Ваксберг. Финальную версию сценария представил Мэтт Фогель.
Действие сиквела будет происходить сразу после окончания первого фильма. Детали сюжета пока держатся в секрете.
Первый «Лего. Фильм» вышел в феврале 2014 года. Картина стала успешной в прокате и была хорошо принята критиками и зрителями. Warner Bros. также выпустила два спин-оффа: «Лего Фильм. Бэтмен» и «Лего Ниндзяго Фильм». Кроме того вышел сериал «Unikitty!», основанный на приключениях персонажа Элисон Бри.
Warner Bros. планирует выпустить сиквел «Лего. Фильм 2» в феврале 2019 года.