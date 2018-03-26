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Стивен Спилберг: «Фильмы Netflix не заслуживают „Оскар“»
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Стивен Спилберг: «Фильмы Netflix не заслуживают „Оскар“» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
С тех пор, как студия Netflix заполонила своей продукцией тв-экраны, начались жаркие споры о том, могут ли фильмы, показанные на стрим-сервисах, претендовать на престижные кинонаграды наравне с прокатными.
Известный кинематографист Стивен Спилберг не мог остаться в стороне от происходящего и высказался на этот счет в интервью ITV News.
«Как только вы переходите на тв-формат, ваш фильм автоматически считается телевизионным. Конечно, качественное шоу может получить «Эмми», но не «Оскар». Я считаю, что фильмы, показанные в паре кинотеатрах в течение недели, не заслуживают награду американской академии искусств», — заявил легендарный режиссер.
Такого же мнения придерживается директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо, который в этом году отказался включать в основную программу фильмы Netflix, не выходившие в широкий прокат.
Однако Фремо согласился, что потоковые сервисы Netflix и Amazon проделывают важную работу. И надеется, что в ближайшее время будут достигнуто соглашение, устраивающее обе стороны — и кинотеатры, и стрим-сервисы.
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