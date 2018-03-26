Стивен Спилберг: «Фильмы Netflix не заслуживают „Оскар“»

С тех пор, как студия Netflix заполонила своей продукцией тв-экраны, начались жаркие споры о том, могут ли фильмы, показанные на стрим-сервисах, претендовать на престижные кинонаграды наравне с прокатными.

Известный кинематографист Стивен Спилберг не мог остаться в стороне от происходящего и высказался на этот счет в интервью ITV News.

«Как только вы переходите на тв-формат, ваш фильм автоматически считается телевизионным. Конечно, качественное шоу может получить «Эмми», но не «Оскар». Я считаю, что фильмы, показанные в паре кинотеатрах в течение недели, не заслуживают награду американской академии искусств», — заявил легендарный режиссер.

Такого же мнения придерживается директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо , который в этом году отказался включать в основную программу фильмы Netflix, не выходившие в широкий прокат.