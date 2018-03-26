Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией 

Владимиру Заманскому известность принесли роли в фильмах "Вечный зов", "Инспектор уголовного розыска" и "Солярис", кроме того, актер много играл в московских театрах. Но в 1998 году Заманский бросил карьеру и переехал в Муром, где теперь ведет домашнее хозяйство и читает духовное святоотеческое наследие на радио "Радонеж".

1/7 Владимиру Заманскому известность принесли роли в фильмах "Вечный зов", "Инспектор уголовного розыска" и "Солярис", кроме того, актер много играл в московских театрах. Но в 1998 году Заманский бросил карьеру и переехал в Муром, где теперь ведет домашнее хозяйство и читает духовное святоотеческое наследие на радио "Радонеж".

Самой известной работой Натальи Климовой считается роль Зои Монроз в фильме "Гиперболоид инженера Гарина". Критики прочили ей большое будущее, но в 1981 году Климова обвенчалась со своим религиозным мужем актером Владимиром Заманским и ушла из кино. Сегодня оба они живут в Муроме и регулярно посещают храм.

2/7 Самой известной работой Натальи Климовой считается роль Зои Монроз в фильме "Гиперболоид инженера Гарина". Критики прочили ей большое будущее, но в 1981 году Климова обвенчалась со своим религиозным мужем актером Владимиром Заманским и ушла из кино. Сегодня оба они живут в Муроме и регулярно посещают храм.

Любовь Стриженова была ведущей актрисой МХАТа, сыграла около 30 ролей в кино, вела передачу на Всесоюзном радио. Но в 2008 году артистка приняла постриг и ушла в Киево-Николаевский женский монастырь в Чувашии. К этому важному решению она шла 15 лет. Сын актрисы Александр говорит, что вся семья уважает ее решение.

3/7 Любовь Стриженова была ведущей актрисой МХАТа, сыграла около 30 ролей в кино, вела передачу на Всесоюзном радио. Но в 2008 году артистка приняла постриг и ушла в Киево-Николаевский женский монастырь в Чувашии. К этому важному решению она шла 15 лет. Сын актрисы Александр говорит, что вся семья уважает ее решение.

Не стал продолжать удачную актерскую карьеру и Александр Михайлов. В церковь актера привела будущая супруга Елена. Вскоре после свадьбы пара окончила Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, где Александр получил степень бакалавра религиоведения. Сегодня супруги Михайловы занимаются авторской духовной песней.

4/7 Не стал продолжать удачную актерскую карьеру и Александр Михайлов. В церковь актера привела будущая супруга Елена. Вскоре после свадьбы пара окончила Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, где Александр получил степень бакалавра религиоведения. Сегодня супруги Михайловы занимаются авторской духовной песней.

Елена Денисова прославилась благодаря роли машинистки в известном фильме "Ищите женщину". Однако на пике популярности она ушла из театра и кино, посвятив свою жизнь религии. Десять лет назад она занялась реабилитацией алкоголиков и наркоманов по христианской программе "12 шагов".

5/7 Елена Денисова прославилась благодаря роли машинистки в известном фильме "Ищите женщину". Однако на пике популярности она ушла из театра и кино, посвятив свою жизнь религии. Десять лет назад она занялась реабилитацией алкоголиков и наркоманов по христианской программе "12 шагов".

6/7 В фильмографии Ольги Гобзевой больше 40 работ. Но успешная карьера не принесла Ольге счастья, она часто задумывалась над тем, почему ее коллеги уходят из жизни так рано. И со временем пришла к выводу о том, что актерская профессия греховна и губительна для человеческой души.