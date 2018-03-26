Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией 

Истории актеров и актрис, которые кардинально поменяли свою жизнь.
1/7 Владимиру Заманскому известность принесли роли в фильмах "Вечный зов", "Инспектор уголовного розыска" и "Солярис", кроме того, актер много играл в московских театрах. Но в 1998 году Заманский бросил карьеру и переехал в Муром, где теперь ведет домашнее хозяйство и читает духовное святоотеческое наследие на радио "Радонеж".
2/7 Самой известной работой Натальи Климовой считается роль Зои Монроз в фильме "Гиперболоид инженера Гарина". Критики прочили ей большое будущее, но в 1981 году Климова обвенчалась со своим религиозным мужем актером Владимиром Заманским и ушла из кино. Сегодня оба они живут в Муроме и регулярно посещают храм.
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Кадр из фильма "Снежная королева"
3/7 Любовь Стриженова была ведущей актрисой МХАТа, сыграла около 30 ролей в кино, вела передачу на Всесоюзном радио. Но в 2008 году артистка приняла постриг и ушла в Киево-Николаевский женский монастырь в Чувашии. К этому важному решению она шла 15 лет. Сын актрисы Александр говорит, что вся семья уважает ее решение.
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Кадр из фильма "Стежки-дорожки"
4/7 Не стал продолжать удачную актерскую карьеру и Александр Михайлов. В церковь актера привела будущая супруга Елена. Вскоре после свадьбы пара окончила Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, где Александр получил степень бакалавра религиоведения. Сегодня супруги Михайловы занимаются авторской духовной песней.
5/7 Елена Денисова прославилась благодаря роли машинистки в известном фильме "Ищите женщину". Однако на пике популярности она ушла из театра и кино, посвятив свою жизнь религии. Десять лет назад она занялась реабилитацией алкоголиков и наркоманов по христианской программе "12 шагов".
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Кадр из фильма "Ищите женщину"
6/7 В фильмографии Ольги Гобзевой больше 40 работ. Но успешная карьера не принесла Ольге счастья, она часто задумывалась над тем, почему ее коллеги уходят из жизни так рано. И со временем пришла к выводу о том, что актерская профессия греховна и губительна для человеческой души.
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Кадр из фильма "Однажды, двадцать лет спустя"
7/7 Последней работой Ольги Гобзевой в кино стала роль монахини в фильме "Господи, прости нас, грешных". После этого актриса приняла монашеский постриг.
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Кадр из фильма "Господи, прости нас, грешных"
Некоторые артисты, достигнув карьерных высот, не ощущают радости, скорее, наоборот, чувствуют опустошенность. Одни из них ищут "утешение" в загулах и тяжелой алкогольной или наркотической зависимости, другие же находят успокоение в религии.