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Продолжение нашумевшего «Гоголя» выйдет 5 апреля
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Продолжение нашумевшего «Гоголя» выйдет 5 апреля 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Продолжение одного из главных кассовых хитов минувшего года «Гоголь» выйдет в кинопрокат 5 апреля 2018 года. «Гоголь. Вий» оказался ещё масштабнее и сложнее в производстве. Зрителя ждёт захватывающая битва в стенах старинной часовни с Вием — древним монстром с по-настоящему убийственным взглядом. Фильм представили телеканал ТВ-3 и продюсерский центр «Среда» Александра Цекало.
Молодой писарь и начинающий поэт Николай Гоголь в исполнении Александра Петрова продолжит расследование загадочных убийств девушек в селе Диканька. Жертвами Всадника стали уже одиннадцать девушек. Гоголя все чаще начинают преследовать обмороки, сопровождающиеся видениями, но он верит, что это — сила, приближающая его к поимке душегуба. Гоголь узнает, что следующей жертвой должна стать Лиза, его возлюбленная. На помощь герою приходит охотник на ведьм, мастер восточных единоборств и философ Хома Брут. Вдвоем они проведут три страшных ночи в стенах старинной часовни, отпевая ведьму Ульяну и призывая самое жуткое порождение нечистой силы — Вия.
Напомним, первая часть проекта «Гоголь. Начало» стала киносенсацией прошлой осени: проект установил несколько кассовых рекордов, показав в том числе лучший старт сезона, окупил производственные расходы в первый же день проката и вошел в топ-10 российских фильмов по итогам года. Фильм посмотрели в кинотеатрах свыше 1,9 млн зрителей, он был показан на русском языке в Великобритании, Испании, Австрии и на Кипре, а также в 80 кинотеатрах Германии.
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