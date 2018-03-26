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Стивен Спилберг предупредил об угрозе мировому кинематографу
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Стивен Спилберг предупредил об угрозе мировому кинематографу 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Режиссер Стивен Спилберг заявил, что полнометражные телевизионные фильмы студии Netflix не должны претендовать на премию «Оскар». Современная ситуация на рынке кинематографа, по его словам, угрожают кинолюбителям, передает Deadline.
Спилберг отметил, что такие проекты считаются фильмами чисто символически, потому что их прокат проходит в течение всего нескольких дней в паре кинотеатров. «Когда ты переходишь на ТВ-формат, то ты делаешь телефильм. Это хорошее шоу, и ты заслуживаешь „Эмми“. Но не „Оскар“», — подчеркнул кинематографист.
По словам Спилберга, в новых реалиях режиссеры, ранее стремившиеся сотрудничать с киностудиями-гигантами, которые гонятся за рейтингами, теперь могут с легкостью реализовать свои задумки в телефильмах. Это, считает он, и является угрозой индустрии кино.
Стивен Спилберг снял такие фильмы, как «Челюсти», «Инопланетянин», «Спасти рядового Райана», тетралогия про Индиану Джонса и трилогия «Парк юрского периода».
Студия Netflix выступила, в частности, дистрибютером лент «Яркость», «Окча», «Аннигиляция» (международный релиз) и «Парадокс Кловерфильда».
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