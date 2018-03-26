Хорошая жена на российский лад 

Появились первые кадры со съемочной площадки российской адаптации формата «Хорошая жена».
Съемки проходят в Москве, затем переместятся в СанктПетербург, ими, по заказу НТВ, занимаются Sony Pictures Television и продюсерский центр «ЛЕАН-М». Двадцать серий выйдут уже в этом году.
Сериал «Хорошая жена» — адаптация известного американского сериала The Good Wife, снятого в жанре юридической драмы; проект «рвал эфир» 17 лет, а сыгравшие в нем актеры Джулианна Маргулис и Мэтт Зукри стали настоящими звездами. Алисия Флоррик (героиня Джулианны) — жена прокурора округа, мать двоих детей, и все у нее отлично. Но — до того страшного дня, когда ее муж, Питер Флоррик (Крис Нот), оказывается в центре сексуального скандала, после чего попадает в тюрьму с обвинениями в коррупции. Все заботы о семье ложатся на плечи Алисии. Ее старинный друг Уилл Гарднер устраивает ее младшим адвокатом в свою юридическую фирму, и спустя годы Алисии придется все начинать с нуля, причем на фоне последствий коррупционного скандала, предательства мужа и публичного унижения.
В российской версии завязка происходит точно так же, но героев сериала зовут Алиса и Петр. Алису играет Александра Урсуляк, ее мужа Петра — Александр Домогаров. Проект выйдет на экран уже в этом году, пока же фанаты трепещут — у американского «первоисточника» полно поклонников. Одна из них — актриса Александра Урсуляк, сыгравшая Алису: — Скажу честно, я смотрела американскую версию и являюсь поклонницей сериала. Интересно адаптировать его для России. Думаю, что этот проект не будет кардинально отличаться от американской версии, так как, несмотря на стереотипы, мы не такие уж разные: к скандалам и семейным драмам никто не бывает готов. Но переживать мы, русские, умеем по-особенному, — говорит она.