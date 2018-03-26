Ещё
Хорошая жена на российский лад
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хорошая жена на российский лад 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Появились первые кадры со съемочной площадки российской адаптации формата «Хорошая жена».
Съемки проходят в Москве, затем переместятся в СанктПетербург, ими, по заказу НТВ, занимаются Sony Pictures Television и продюсерский центр «ЛЕАН-М». Двадцать серий выйдут уже в этом году.
Сериал «Хорошая жена» — адаптация известного американского сериала The Good Wife, снятого в жанре юридической драмы; проект «рвал эфир» 17 лет, а сыгравшие в нем актеры Джулианна Маргулис и Мэтт Зукри стали настоящими звездами. Алисия Флоррик (героиня Джулианны) — жена прокурора округа, мать двоих детей, и все у нее отлично. Но — до того страшного дня, когда ее муж, Питер Флоррик (Крис Нот), оказывается в центре сексуального скандала, после чего попадает в тюрьму с обвинениями в коррупции. Все заботы о семье ложатся на плечи Алисии. Ее старинный друг Уилл Гарднер устраивает ее младшим адвокатом в свою юридическую фирму, и спустя годы Алисии придется все начинать с нуля, причем на фоне последствий коррупционного скандала, предательства мужа и публичного унижения.
В российской версии завязка происходит точно так же, но героев сериала зовут Алиса и Петр. Алису играет Александра Урсуляк, ее мужа Петра — Александр Домогаров. Проект выйдет на экран уже в этом году, пока же фанаты трепещут — у американского «первоисточника» полно поклонников. Одна из них — актриса Александра Урсуляк, сыгравшая Алису: — Скажу честно, я смотрела американскую версию и являюсь поклонницей сериала. Интересно адаптировать его для России. Думаю, что этот проект не будет кардинально отличаться от американской версии, так как, несмотря на стереотипы, мы не такие уж разные: к скандалам и семейным драмам никто не бывает готов. Но переживать мы, русские, умеем по-особенному, — говорит она.
Вечерняя Москва: последние новости
Что мы знаем и помним о Сергее Мавроди Четыре раза по четыре серии «Одна жизнь на двоих». Ждем премьеру на «России 1»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скрытое послание на постере «Мира Дикого Запада»
Какой сериал самый дорогой в истории7
Кончаловский рассказал о своем фильме про Микеланджело3
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Особенности застольного этикета разных стран
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение