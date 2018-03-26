Конкурс: выиграй билеты на фильм «Первому игроку приготовиться» (12+)

28 марта, за день до официального старта российского проката, в кинотеатре СИНЕМА ПАРК Пермь в ТРК «Семья» пройдет специальный показ фантастического блокбастера Warner Bros. Pictures и Village Roadshow Pictures — «Первому игроку приготовиться».

В 2045 году реальный мир — суровое место. По-настоящему живым Уэйд Уоттс чувствует себя лишь в OASISе — огромной виртуальной вселенной, где проводит свои дни большая часть человечества.

В фильме использованы самые совершенные компьютерные технологии. Именно поэтому для проведения специального показа был выбран зал, оснащенный инновационной проекционной 3D системой — RealD 3D. Именно она сможет передать сложную графику в лучшем качестве из возможных, достойном самых требовательных зрителей. Запатентованная технология RealD для кинотеатров использует круговую поляризацию света, что позволяет сохранять стереоэффект и избегать двоения изображения при небольших боковых наклонах головы.

Чтобы выиграть пригласительный на два лица, достаточно первым прислать правильный ответ на вопрос: Как зовут пермского учёного, которая занимается разработкой новой тест-системы, позволяющей быстрее, эффективнее и дешевле определять повышение уровня онкомаркера рака предстательной железы в крови пациентов?

Подсказку ищите на нашем сайте. Ответы принимаются на почту: aif@aif.perm.ru с пометкой «Конкурс — кино». Не забудьте указать контактный телефон.

Итоги мы подведём во вторник, 27 марта.