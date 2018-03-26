Выиграй билет на предпремьеру блокбастера «Первому игроку приготовиться»

Сеть кинотеатров «Синема Парк» и ведущий поставщик визуальных технологий RealD проведут специальный показ блокбастера Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» 28 марта в Волгограде.

В 2045 году реальный мир — суровое место. По-настоящему живым герой фильма Уэйд Уоттс чувствует себя лишь в OASISе — огромной виртуальной вселенной, где проводит свои дни большая часть человечества. Там ты можешь отправиться, куда захочешь, и делать то, что пожелаешь, стать, кем угодно — границы устанавливает лишь твое воображение. Создатель OASISа — гениальный и эксцентричный Джеймс Холлидэй завещал все свое колоссальное состояние и контроль над OASISом победителю трехэтапного квеста, который он запустил в поисках достойного наследника. Уэйд выигрывает первый этап искажающей реальность охоты за сокровищами. Чтобы спасти и виртуальный OASIS, и их собственный реальный мир, Великолепная пятерка — Уэйд и его друзья — с головой погружаются в фантастическую вселенную, полную открытий и опасностей.

В фильме использованы самые совершенные компьютерные технологии. Именно поэтому для проведения специального показа был выбран зал, оснащенный инновационной проекционной 3D системой — RealD 3D.

Читатели «АиФ-Волгоград» могут получить билеты на предпремьерный показ блокбастера, верно ответив на следующие вопросы:

1. Кто стал режиссером фильма «Первому игроку приготовиться»?

2. Какой актер исполнил в фильме главную роль игрока под ником Парсифаль, сражающегося за состояние Джеймса Холлидэя?

3. Какой композитор написал музыку к фильму?

4. Какая актриса исполнила в фильме главную женскую роль — игрока под ником Арт3мида?

Летишиа Райт;Оливия Кук;МакКенна Грейс.

5. Технология RealD 3D для кинотеатров построена на принципе круговой поляризации света. С какой скоростью меняются картинки для правого и левого глаза на киноэкране в зале с RealD 3D?

144 кадра в секунду или 72 кадра для каждого глаза;50 кадров в секунду или 25 кадров для каждого глаза;48 кадров в секунду или 24 кадра для каждого глаза.

Ответы вместе с вашим номером телефона присылайте на адрес aifvlg.is@gmail.com до 10:00 28 марта. В теме письма напишите «Первому игроку приготовиться». По одному пригласительному билету на две персоны получат первые три участника, давшие правильные ответы. Показ фильма пройдет в «Синема Парк» в ТЦ «Европа Сити Молл» в 20:00.