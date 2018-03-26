СМИ: Apple запустит свой видеосервис в первой половине 2019 года

Для него уже снимают сразу несколько эксклюзивных шоу.

По информации издания The New York Times, корпорация Apple планирует запустить собственный онлайн-кинотеатр примерно в марте или ближе к лету 2019 года. Над сервисом работает бывшая команда телевизионного подразделения Sony.

В студии Apple Worldwide Video в данный момент числятся около 40 сотрудников, которые отвечают за производство разнообразных шоу — Apple планирует показывать драматические сериалы, передачи для детей, а также контент для жителей Латинской Америки и Европы.

По данным источников, за последние шесть месяцев компания вложила в это направление около миллиарда долларов, которые были потрачены на найм продюсеров и шоураннеров для 12 различных сериалов, которые потенциально должны помочь Apple конкурировать с Netflix и другими сервисами. Согласно информации издания, корпорация в итоге потратит гораздо больше этой суммы, так как уже обогнала YouTube и Facebook по расходам на оригинальные шоу, в том числе и на громкие проекты от известных деятелей кино и ТВ-индустрии.

Также источники сообщили, что Apple больше привлекают «весёлые и позитивные» шоу — руководство планирует продавать их в розничных магазинах компании в оригинальном виде без дополнительного монтажа (речь, скорее всего, идёт о вырезании жестоких сцен для получения определённых возрастных рейтингов).

Предположительно, именно именно это стало причиной отказа Брайана Фуллера («Ганнибал», «Американские боги») от работы с Apple над перезапуском телесериала Стивена Спилберга «Удивительные истории», который выходил с 1985 по 1987 год.

В начале марта вице-президент Apple Эдди Кью на мероприятии SXSW заявил, что компания более сфокусирована на историях, которые можно рассказать в формате длинных видео, а не коротких роликов в стиле YouTube. Помимо этого, корпорация, по его словам, не планирует поглощать конкурентов вроде Netflix или компании Disney , которая сама планирует запуск онлайн-кинотеатра. Тем не менее 22 марта появилась неподтверждённая информация о том, что Apple обдумывает покупку телевизионных студий Sony.

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