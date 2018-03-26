СМИ: Apple запустит свой видеосервис в первой половине 2019 года 

Для него уже снимают сразу несколько эксклюзивных шоу.
По информации издания The New York Times, корпорация Apple планирует запустить собственный онлайн-кинотеатр примерно в марте или ближе к лету 2019 года. Над сервисом работает бывшая команда телевизионного подразделения Sony.
В студии Apple Worldwide Video в данный момент числятся около 40 сотрудников, которые отвечают за производство разнообразных шоу — Apple планирует показывать драматические сериалы, передачи для детей, а также контент для жителей Латинской Америки и Европы.
По данным источников, за последние шесть месяцев компания вложила в это направление около миллиарда долларов, которые были потрачены на найм продюсеров и шоураннеров для 12 различных сериалов, которые потенциально должны помочь Apple конкурировать с Netflix и другими сервисами. Согласно информации издания, корпорация в итоге потратит гораздо больше этой суммы, так как уже обогнала YouTube и Facebook по расходам на оригинальные шоу, в том числе и на громкие проекты от известных деятелей кино и ТВ-индустрии.
Также источники сообщили, что Apple больше привлекают «весёлые и позитивные» шоу — руководство планирует продавать их в розничных магазинах компании в оригинальном виде без дополнительного монтажа (речь, скорее всего, идёт о вырезании жестоких сцен для получения определённых возрастных рейтингов).
Предположительно, именно именно это стало причиной отказа Брайана Фуллера («Ганнибал», «Американские боги») от работы с Apple над перезапуском телесериала Стивена Спилберга «Удивительные истории», который выходил с 1985 по 1987 год.
Каталог шоу, которые находятся в производстве, включает в себя триллер от режиссёра М. Найта Шьямалана («Сплит», «Неуязвимый», сериал «Сосны»), фантастический сериал от сценариста и постановщика «Звёздного крейсера „Галактика“» Дональда Д. Мура и комедия от актрисы Кристен Уиг («Охотники за привидениями», сериал «Последний человек на земле»). Кроме того, над проектами для сервиса Apple работают режиссёр «Ла-Ла-Ленда» и «Одержимости» Дэмьен Шазелл и постановщик «Голодных игр» и «Красного воробья» Фрэнсис Лоуренс, а актрисы Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон занимаются производством некой ТВ-драмы.
В начале марта вице-президент Apple Эдди Кью на мероприятии SXSW заявил, что компания более сфокусирована на историях, которые можно рассказать в формате длинных видео, а не коротких роликов в стиле YouTube. Помимо этого, корпорация, по его словам, не планирует поглощать конкурентов вроде Netflix или компании Disney, которая сама планирует запуск онлайн-кинотеатра. Тем не менее 22 марта появилась неподтверждённая информация о том, что Apple обдумывает покупку телевизионных студий Sony.
#сериалы #кино