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На Маршала Василевского пройдет бесплатный кинопоказ
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На Маршала Василевского пройдет бесплатный кинопоказ 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
В отделении социальной реабилитации инвалидов ТЦСО «Щукино» на Маршала Василевского пройдет бесплатный показ фильма «Гибель империи. Византийский урок».
— Византия была одной из самых грандиозных цивилизаций в истории человечества. Так почему же стало возможным, что это великое и жизнеспособное государство с какого-то момента стремительно стало утрачивать жизненные силы? В фильме говорится именно о том внутреннем враге, который появился в духовных недрах византийского общества и сокрушил дух великого народа, — рассказала представитель клуба «Историческая киносреда» Елена Кузнецова.
Показ состоится 30 марта в 15.00. Вход свободный, количество мест ограничено. Адрес проведения: ул. Маршала Василевского, д. 3, корп. 1 (метро «Щукинская»). (ео)
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