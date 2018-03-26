На Маршала Василевского пройдет бесплатный кинопоказ 

В отделении социальной реабилитации инвалидов ТЦСО «Щукино» на Маршала Василевского пройдет бесплатный показ фильма «Гибель империи. Византийский урок».
— Византия была одной из самых грандиозных цивилизаций в истории человечества. Так почему же стало возможным, что это великое и жизнеспособное государство с какого-то момента стремительно стало утрачивать жизненные силы? В фильме говорится именно о том внутреннем враге, который появился в духовных недрах византийского общества и сокрушил дух великого народа, — рассказала представитель клуба «Историческая киносреда» Елена Кузнецова.
Показ состоится 30 марта в 15.00. Вход свободный, количество мест ограничено. Адрес проведения: ул. Маршала Василевского, д. 3, корп. 1 (метро «Щукинская»). (ео)