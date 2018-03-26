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57-летний Стэнли Туччи в пятый раз станет отцом
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57-летний Стэнли Туччи в пятый раз станет отцом 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Стэнли Туччи («Дьявол носит Prada», «Голодные игры») и его супруга Фелисити Блант готовятся к появлению их второго совместного ребенка. О положении 36-летней жены актера стало известно во время показа фильма «Последний портрет», режиссером которого выступил Туччи. Для Туччи и его супруги, старшей сестры актрисы Эмили Блант, это будет второй ребенок. Пара уже растит 3-летнего сына по имени Маттео. У актера также есть трое детей от первого брака: 18-летние близнецы Николо и Изабель и 15-летняя дочь Камилла. Первая супруга актера, Кейт, умерла в 2009 году от рака молочной железы. Стэнли и Фелисити познакомились во время съемок картины «Дьявол носит Prada» и в 2012 году тайно поженились.
«Я очень взволнован, что у нас с Фелисити будет ребенок. Это невероятно, я обожаю быть отцом. Пол ребенка не имеет для меня значения, главное, чтобы он был здоров», — прокомментировал новость будущий отец.
Стэнли и Фелисити на показе «Последнего портрета»: попкорнnews
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