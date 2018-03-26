Создатели World of Tanks поддержат полнометражное аниме «Девушки и танки»

В честь выхода фильма игроки смогут скачать специальный мод его с героинями.

Компания Wargaming объявила о том, что окажет информационную поддержку полнометражному аниме «Девушки и танки» (Girls und Panzer).

Это первый из шести фильмов, продолжающих сюжет одноимённого сериала. Его действие происходит в мире, где традиционным спортом среди девушек стало так называемое «танководство», в котором соревнуются команды из разных стран.

Как отмечают разработчики World of Tanks, авторы аниме пытаются в деталях воспроизводить военную технику времён Второй Мировой, в том числе советскую.

Кроме того, 5 апреля, в день выхода «Девушек и танков» в российский прокат, на официальном сайте с модификациями для танкового симулятора появится специальный мод с героинями фильма. Все косметические изменения при этом будут видны лишь тем, кто его использует.

Мы рады оказать поддержку «Девушкам и танкам», чьи создатели уделяют большое внимание исторической достоверности бронетехники.

Уверены, все поклонники аниме среди «танкистов» будут рады возможности поставить мод с героинями и сходят в кино на фильм.

продюсер World of Tanks в СНГ Wargaming и авторы аниме сотрудничают уже не впервые. В 2015 году в честь выхода World of Tanks в Японии на её официальном сайте публиковались специальные выпуски манги.

Оригинальный сериал «Девушки и танки» выходил с 2012 по 2013 год. Кроме полнометражных фильмов и манги, по франшизе также разработали несколько видеоигр, последняя из которых вышла в Японии на PS4 в феврале 2018-го.

#worldoftanks #игры