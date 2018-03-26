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Документальный фильм о Горьком снимут в Нижнем Новгороде
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Документальный фильм о Горьком снимут в Нижнем Новгороде 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Съемки документального фильма о Максиме Горьком начались в Нижнем Новгороде 26 марта. В нем примут участие мировые звезды литературного сообщества. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил журналист-документалист Игорь Прокопенко.
«Работая над картиной, мы попытаемся ответить на вопросы, какую ценность представляет Горький сегодня для мировой культуры и почему произведения Горького до сих пор так популярны. В фильме примут участие самые известные писатели современности», — рассказал Прокопенко.
Премьера фильма состоится в Нижнем Новгороде в сентябре 2018 года.
Напомним, II Международный литературный фестиваль имени Максима Горького открывается в Нижнем Новгороде.
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