Показ фильма «Слезы капали» пройдет в Центральной библиотеке городского округа Щербинка

Фото: официальная страница «Киноклуба Большой Москвы» в социальных сетях

Фильм режиссера Георгия Данелия «Слезы капали» покажут 5 апреля на очередном мероприятии «Киноклуба Большой Москвы». Об этом сообщили на официальном сайте Централизованной библиотечной системы городского округа Щербинка.

По традиции показу ленты будет предшествовать небольшая видео-лекция культуролога Сергея Сидоренко

Фильм «Слезы капали» вышел в свет в 1982 году. Он рассказывает историю любящего мужа и отца, который в один день превратился в недовольного всем чиновника и формалиста.

Главную роль в фильме сыграл актер Евгений Леонов

Начало мероприятия запланировано на 15:00.