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Показ фильма «Слезы капали» пройдет в Центральной библиотеке городского округа Щербинка
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Показ фильма «Слезы капали» пройдет в Центральной библиотеке городского округа Щербинка 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальная страница «Киноклуба Большой Москвы» в социальных сетях
Фильм режиссера Георгия Данелия «Слезы капали» покажут 5 апреля на очередном мероприятии «Киноклуба Большой Москвы». Об этом сообщили на официальном сайте Централизованной библиотечной системы городского округа Щербинка.
По традиции показу ленты будет предшествовать небольшая видео-лекция культуролога Сергея Сидоренко.
Фильм «Слезы капали» вышел в свет в 1982 году. Он рассказывает историю любящего мужа и отца, который в один день превратился в недовольного всем чиновника и формалиста.
Главную роль в фильме сыграл актер Евгений Леонов.
Начало мероприятия запланировано на 15:00.
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