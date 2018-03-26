Показ фильма «Слезы капали» пройдет в Центральной библиотеке городского округа Щербинка 

Фото: официальная страница «Киноклуба Большой Москвы» в социальных сетях
Фильм режиссера Георгия Данелия «Слезы капали» покажут 5 апреля на очередном мероприятии «Киноклуба Большой Москвы». Об этом сообщили на официальном сайте Централизованной библиотечной системы городского округа Щербинка.
По традиции показу ленты будет предшествовать небольшая видео-лекция культуролога Сергея Сидоренко.
Фильм «Слезы капали» вышел в свет в 1982 году. Он рассказывает историю любящего мужа и отца, который в один день превратился в недовольного всем чиновника и формалиста.
Главную роль в фильме сыграл актер Евгений Леонов.
Начало мероприятия запланировано на 15:00.