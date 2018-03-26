Ещё
Сериал о «Формуле-1» выйдет в 2019 году
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сериал о «Формуле-1» выйдет в 2019 году 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Коммерческий директор «Формулы-1» рассказал о сотрудничестве с компанией Netflix, в рамках которого планируется снять 10 серий документального фильма о знаменитом чемпионате мира по кольцевым автогонкам.
В пресс-релизе «Формулы-1» отмечается, что продюсером сериала станет Джеймс Гей-Рис, который снял фильм «Сенна». Руководство «Формулы-1» планирует предоставить создателям сериала эксклюзивный доступ к руководителям команд и их владельцам, а также гонщикам. Все это позволит сделать картину максимально достоверной и полностью погрузить зрителей в атмосферу автогонок.
Руководитель McLaren Зак Браун отметил, что создание подобного сериала — отличная идея.
Браун подчеркнул, что документальный фильм откроет чемпионат с неожиданной стороны, показав зрителям то, что недоступно обычным болельщикам.
Название сериала пока не уточняется.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какой сериал самый дорогой в истории9
Скрытое послание на постере «Мира Дикого Запада»
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Особенности застольного этикета разных стран
Кончаловский рассказал о своем фильме про Микеланджело5
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение