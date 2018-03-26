Сериал о «Формуле-1» выйдет в 2019 году

Коммерческий директор «Формулы-1» рассказал о сотрудничестве с компанией Netflix , в рамках которого планируется снять 10 серий документального фильма о знаменитом чемпионате мира по кольцевым автогонкам.

В пресс-релизе «Формулы-1» отмечается, что продюсером сериала станет Джеймс Гей-Рис, который снял фильм «Сенна». Руководство «Формулы-1» планирует предоставить создателям сериала эксклюзивный доступ к руководителям команд и их владельцам, а также гонщикам. Все это позволит сделать картину максимально достоверной и полностью погрузить зрителей в атмосферу автогонок.

Руководитель McLaren Зак Браун отметил, что создание подобного сериала — отличная идея.

Браун подчеркнул, что документальный фильм откроет чемпионат с неожиданной стороны, показав зрителям то, что недоступно обычным болельщикам.

Название сериала пока не уточняется.