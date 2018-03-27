Джо Райт экранизирует бестселлер «Женщина в окне»

Режиссер оскароносной ленты «Темные времена» Джо Райт определился со своим новым проектом. Он перенесет на большие экраны бестселлер А. Дж. Финн «Женщина в окне».

В центре сюжета окажется детский психолог Анна Фокс, год назад пережившая страшную трагедию. С тех пор она не выходит из собственного дома, пьет вино, смотрит старые фильмы и подглядывает за соседями. Однажды девушка становится свидетельницей преступления, произошедшего в доме напротив. Но никто не принимает ее слова всерьез, и тогда Анне придется самой докопаться до правды.

Драматург Трейси Летс, получивший Пулитцеровскую премию за пьесу «Август: графство Осейдж», напишет сценарий к предстоящей экранизации.