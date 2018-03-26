Елена Яковлева заменила Чулпан Хаматову в роли королевы

Актриса театра и кино Елена Яковлева после долгого перерыва возвращается к своей культовой роли в театре «Современник». Женщина согласилась заменить Чулпан Хаматову и сыграть королеву Марию Стюарт.

18 лет назад состоялась премьера спектакля «Играем… Шиллера!» режиссера Римаса Туминаса в театре «Современник». Постановка стала культовой, а исполнительницы главных ролей Елена Яковлева и Марина Неелова доказали, что сила слова и актерского мастерства выходит за пределы понимания. Затем Яковлева оставила «Современник», а на ее место пришла Чулпан Хаматова. И вот на сцене театра снова премьера, снова «Играем… Шиллера!» и Елена Яковлева в роли Марии Стюарт.

Из-за длительного творческого отдыха Чулпан у театра встал вопрос ее замены в спектакле «Играем… Шиллера!». Спустя столько лет после премьеры билеты все еще хорошо продавались, а потому руководству не хотелось терять столь значимую постановку. К счастью для театра и зрителя Елена Яковлева приняла предложение вернуться. «Сам спектакль очень тяжелый, на любителя, а вот за Елену Яковлеву спасибо! Возвращайте ее в театр и в другие постановки, она замечательная актриса» «Вот это событие! Творчество превыше всего! Браво!» «Хорошо, когда хорошо» «Браво, Лена! Браво, Современник! Елена Яковлева — штучный вариант» «Как хорошо, что Елена возвращается!»

В центре постановки две королевы: Елизавета Английская и Мария Стюарт. Все буквально держится на исполнителях этих ролей, которые театральные критики назвали настоящим событием. Когда Елена Яковлева ушла, роль Марии Стюарт играла Чулпан Хаматова — спектакль изменился, новая исполнительница привнесла иные краски, интонации и оттенки восприятия материала, а режиссёр учитывал иную психофизику актрисы, её совсем другой сценический почерк. В театре так говорят о новой версии спектакля: «Версия постановки будет не просто „возобновлением“ или „воспоминанием“, но прежде всего — обновлённым и освежённым спектаклем».