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Вышла первая часть документального фильма о Warframe
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Вышла первая часть документального фильма о Warframe 

GameGuru 57 минут назад
Студия Noclip опубликовала на своем Youtube-канале первую часть документального фильма об истории создания Warframe. На видео разработчики из Digital Extremes рассказывают о создании студии, задумке игры и решении переноса ее на систему Free-to-Play. Создатели фильма позволили зрителям заглянуть в дебри истории компании, показав ранние разработки ее команды.
Noclip создают документальные фильмы благодаря поддержке зрителей и фанатов игр. Творческая команда уже успела снять видео о DOOM, Rocket League, Spelunky и других популярных проектов. Для создания второй части фильма о Warframe Noclip должны собрать 25 тысяч долларов. Однако, по всей видимости, продолжение выйдет уже скоро, так как студия уже получила более 21 тысячи долларов от зрителей.
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