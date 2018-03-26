Фильм «Герой Тай Чи» покажут гостям Китайского культурного центра на улице Правды

В Китайском культурном центре на улице Правды в среду, 28 марта, состоится бесплатный показ остросюжетного фильма «Герой Тай Чи». Об этом рассказали в пресс-службе культурного центра.

— В родную деревню возвращается после долгих лет отсутствия Цзай Ян. Своей непостижимой техникой кунг-фу он приводит в трепет местных жителей. Глубокой ночью колокол, висевший в храме, неожиданно падает и с грохотом и звоном вращается вокруг своей оси. Среди деревенских жителей начинаются волнения, — поделилась деталями сюжета пресс-секретарь центра Ольга Рудакова

Начало сеанса в 19.00. Заявки на просмотр принимаются по адресу moskvaccc@gmail.com. Фильм будет демонстрироваться на китайском языке с русскими субтитрами.

Справки по телефону: 8 (495) 612-11-97. Китайский культурный центр расположен по адресу ул. Правды, д. 1, стр. 1. (мю)