Ещё
Фильм «Герой Тай Чи» покажут гостям Китайского культурного центра на улице Правды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фильм «Герой Тай Чи» покажут гостям Китайского культурного центра на улице Правды 

Управа района Савеловский города Москвы 20 минут назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В Китайском культурном центре на улице Правды в среду, 28 марта, состоится бесплатный показ остросюжетного фильма «Герой Тай Чи». Об этом рассказали в пресс-службе культурного центра.
— В родную деревню возвращается после долгих лет отсутствия Цзай Ян. Своей непостижимой техникой кунг-фу он приводит в трепет местных жителей. Глубокой ночью колокол, висевший в храме, неожиданно падает и с грохотом и звоном вращается вокруг своей оси. Среди деревенских жителей начинаются волнения, — поделилась деталями сюжета пресс-секретарь центра Ольга Рудакова.
Начало сеанса в 19.00. Заявки на просмотр принимаются по адресу moskvaccc@gmail.com. Фильм будет демонстрироваться на китайском языке с русскими субтитрами.
Справки по телефону: 8 (495) 612-11-97. Китайский культурный центр расположен по адресу ул. Правды, д. 1, стр. 1. (мю)
Управа района Савеловский города Москвы: последние новости
Фильм «Успех» покажут в «Искре» на Костякова В инклюзивном центре Савеловского прочитали лекцию о внутреннем мире взрослых Питерский самиздат представили в галерее на Новопесчаной
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какой сериал самый дорогой в истории8
Скрытое послание на постере «Мира Дикого Запада»
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Особенности застольного этикета разных стран
Кончаловский рассказал о своем фильме про Микеланджело5
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение