В Щукине покажут фильм о Византийской империи

В рамках работы киноклуба «Историческая киносреда» в Щукине 30 марта бесплатно покажут фильм «Гибель империи. Византийский урок».

— Византия была, без преувеличения, одной из самых грандиозных цивилизаций в истории человечества. Ни одна другая империя не прожила столь долго. Византия была единственной в мире страной, простиравшейся на огромном пространстве между Европой и Азией. Так почему же стало возможным, что это великое и жизнеспособное государство с какого-то момента стремительно стало утрачивать жизненные силы? В фильме говорится именно о том внутреннем враге, который появился в духовных недрах византийского общества и сокрушил дух великого народа, — отметила представитель клуба «Историческая киносреда» Елена Кузнецова

Начало в 15.00. Показ пройдет в отделении социальной реабилитации инвалидов ТЦСО «Щукино» по адресу ул. Маршала Василевского, д. 3, корп. 1 (метро «Щукинская»). Вход свободный, количество мест ограничено.