Ещё
В Щукине покажут фильм о Византийской империи
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Щукине покажут фильм о Византийской империи 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В рамках работы киноклуба «Историческая киносреда» в Щукине 30 марта бесплатно покажут фильм «Гибель империи. Византийский урок».
— Византия была, без преувеличения, одной из самых грандиозных цивилизаций в истории человечества. Ни одна другая империя не прожила столь долго. Византия была единственной в мире страной, простиравшейся на огромном пространстве между Европой и Азией. Так почему же стало возможным, что это великое и жизнеспособное государство с какого-то момента стремительно стало утрачивать жизненные силы? В фильме говорится именно о том внутреннем враге, который появился в духовных недрах византийского общества и сокрушил дух великого народа, — отметила представитель клуба «Историческая киносреда» Елена Кузнецова.
Начало в 15.00. Показ пройдет в отделении социальной реабилитации инвалидов ТЦСО «Щукино» по адресу ул. Маршала Василевского, д. 3, корп. 1 (метро «Щукинская»). Вход свободный, количество мест ограничено.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
В Северном Тушине пройдет очередная встреча психологического киноклуба В Хорошево-Мневниках расскажут, как снимается научное кино В Щукине покажут фильм о битве за Севастополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какой сериал самый дорогой в истории10
Скрытое послание на постере «Мира Дикого Запада»
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Особенности застольного этикета разных стран
Кончаловский рассказал о своем фильме про Микеланджело6
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение