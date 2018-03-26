Сегодня исполняется 80 лет со Дня рождения народного артиста России Алексея Петренко

Мои университеты

Когда он окончил школу, то и он сам, и учителя «перекрестились левой пяткой — работы убавилось втрое». Родителей постоянно вызывали в школу — наконец и они вздохнули спокойно.

Петренко родился незадолго до войны. Его старший брат и бабушка с дедушкой умерли от голода в 1930-е годы, а отец был невинно осуждён за неисполнение планов по хлебосдаче. Вот как он сам вспоминал своё послевоенное детство: «Помню, смотрел кино с рогаткой в руках — чтобы на экране в немцев стрелять». Наверно, с того времени он начал мечтать об актёрской профессии.

Петренко поступил в театральный лишь с третьего раза. Сначала поступал в Киеве — по русскому языку запорол диктант, а на экзамен по украинскому, когда надо было писать сочинение, махнул рукой, встал и вышел. Потом он поехал поступать в Москву. Но и здесь удача не улыбнулась. После очередного провала будущий артист пошел работать матросом. «Я знал быт крестьянский и заводской, но с бытом матросов тогда познакомился впервые. То дало мне бесценный опыт. Та работа, которую я делала тогда, питала меня на протяжении всей жизни». Фото: baklajanchic.wordpress.com И вот удача с третьего раза улыбается Петренко — он принят в Харьковский театральный институт. Первый дебют в кино — и сразу роль второго плана в знаменитом фильме «Начальник Чукотки». С гордостью он позвал своего приятеля на премьеру. Но фильм закончился, а Петренко на экране так и не появился. Друг обиделся, подумав, что Алексей разыграл его. А тот сам не знал, что эпизоды с его участием просто-напросто вырезали! Оказалось, советское руководство дозвонилось до режиссера и приказало убрать кадры с артистом — дескать, главный герой пошел через Америку, и там его не трогают, а тут вдруг — у нас, в СССР, его останавливает персонаж, которого играл Петренко. Досадно было приятелю, который корил несостоявшегося триумфатора в том, что его за прогул из училища ради просмотра кино, могли отчислить. Но еще досаднее и обиднее было самому артисту, подавленно сидящему в креслах кинотеатра.

"Лучше немного и толково, нежели всеядно"

После выпуска из театрального он попал по распределению в Запорожский музыкальный театр им. Щорса. Потом перешёл в Донецкий драматический театр в Мариуполе.

Но задержался он там недолго. Приехали артисты приятели из Ленинграда со словами, мол, что ты тут делаешь, поехали к нам. И Петренко поехал. На руках у него было сопроводительное письмо с рекомендациями от Игоря Владимирова . «Вы героя хотите играть? Ромео?» — спросило у него начальство. «Нет, Ромео я уже наигрался», — ответил он. У себя на родине он действительно был в амплуа героя — высокий (его рост был 190 см), с синими горящими глазами и чёрными кудрями. А здесь, в Ленинграде, пришлось выходить с подносом. Но он не стыдился этого: «Я наблюдал за игрой Фрейндлих, за тем, как работали другие маститые артисты — это бесценный опыт». Алексей Петренко в роли Распутина. Фото: regnum.ru

Между Петренко и Анатолием Эфросом произошёл конфликт, после которого артист ушёл из театра. Или его вынудили уйти. Дело было так. Эфрос любил устраивать репетиции публичные, в присутствии всех работников театра, которые сидели с блокнотами и записывали все, что скажет режиссёр. Тот объяснял актёрам, что те должны работать как музыканты — дали задание, тут же исполняй, причём при всех. Так работать для артиста невообразимо тяжело: «Ведь если я начинаю делать в присутствии людей, то я уже начинаю думать о том, как это сделать перед публикой, потому что собравшиеся вокруг люди для актёра — зрители. А вот если бы их не было, и была возможность раз-два попробовать с режиссером наедине что-то создать, и на третий, глядишь, что-то получилось бы». Но Эфрос был непреклонен. Петренко не вытерпел и сказал, начиная делать мелкие дроби: «А теперь повторите так же!» Эфрос начал было повторять, но тут же запнулся — движения были неловкие и неумелые.

"А теперь дома попробуйте повторять это движение и доводить его до совершенства", — сказал Петренко. Эфрос, конечно, был вне себя. Петренко пришлось уйти.

"Запомните! — кричал ему вслед Эфрос. — Не вы ушли, а я вас выгнал!" Последнее слово было за артистом, обернувшимся к режиссёру: «Жаль, что интеллигентный человек ведёт себя так невоспитанно».

Артист переходил с одних подмостков на другие, призаваясь, что всегда придерживался принципа «лучше немного и толково, нежели всеядно».

Когда Элем Климов стал работать над «Агонией», то семь лет бегал-собирал по инстанциям документы для разрешения съемок и утверждения Петренко на главную роль. И вот, когда были собраны все бумажки, то режиссёр позвонил Петренко, предчувствуя с восхищением ответ артиста. Но Петренко ответил сдержанно: «Я хочу увидеть, что это за работа. Покажите мне. Пока не покажите, сниматься не буду». Конечно, это была шутка. Но Климов поверил и разразился громом на артиста. На что Алексей ответил, смеясь: «Да, я думал, у вас крепче нервы». Алексей Петренко в роли Сталина. Фото: imageban.ru Артисту в этом фильме дали роль главного персонажа — Григория Распутина . Права на фильм были проданы за рубеж: картину увидели во Франции, Италии и Америке.

Алиса Фрейндлих и На советский экран «Агония» вышла лишь в 1985 году. Кроме Петренко ключевых персонажей в нём сыграли Анатолий Ромашин Леонид Броневой . Алексей Васильевич точно передал непростой характер Распутина. А фильм получил множество наград, в том числе Гран-при фестиваля «Золотой орёл».

В то же время Элем Климов познакомил артиста со знаменитым экстрасенсом Вольфом Мессингом. Они беседовали наедине почти два часа. О жизни, работе. Мессинг пожаловался на больные колени. Петренко дал рецепт гипнотизеру: «Берете два лопуха, смазываете медом коленки, прикладываете лопухи, обматываете марлей. Наутро снимаете». Мессинг, очевидно, прибегнул к совету и сутки спустя попросил приехать в гости режиссера и артиста, и подарил им фотографию с именной подписью на памятью на латыни и на русском.

Плеяда сильных характеров

Алексея Петренко звали режиссёры на роли, где требовалось сыграть сильные личности. Сама фактура артиста, казалось, просила сыграть Ивана Грозного и Сталина, Петра Первого и атамана Платова — личностей, ворвавшихся в историю, как он в свое время влетел на подмостки театра и экраны кино. В его фильмографии очень много ролей генералов, однако, там, где нужно было сыграть тонкую натуру, войти в быт художников и учителей — с той задачей актёр справлялся ничуть не хуже.

Его последние роли — это участие в фильмах «Похороните меня за плинтусом», «Ветка сирени», «Ёлки», «12».

Артист ушёл из жизни в прошлом году 22 февраля на 79-м году жизни, оставив плеяду образов — более 80 ролей в театре и кино.