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Режиссёр «Аквамена» задержал выход трейлера из опасений не оправдать ожидания
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Режиссёр «Аквамена» задержал выход трейлера из опасений не оправдать ожидания 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
Но заверил, что работа над фильмом идёт по плану.
Джеймс Ван ответил в своём Твиттере на опасения поклонников, ожидавших выхода первого тизера «Аквамена» на выходных 24-25 марта.
Постановщик заявил, что первые кадры из картины DC не показали отнюдь не из-за проблем в производстве. Виной всему, по собственному признанию, его перфекционизм.
Слухи о том, что трейлер «Аквамена» должны показать в конце марта на мероприятии Wondercon в Калифорнии, впервые появились в феврале. Некоторые пользователи сети предположили, что задержка выхода трейлера могла быть связана с пересъёмками фильма.
«Аквамен» выйдет в прокат 20 декабря.
#аквамен #DC #кино
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