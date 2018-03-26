Режиссёр «Аквамена» задержал выход трейлера из опасений не оправдать ожидания

Но заверил, что работа над фильмом идёт по плану.

Джеймс Ван ответил в своём Твиттере на опасения поклонников, ожидавших выхода первого тизера «Аквамена» на выходных 24-25 марта.

Постановщик заявил, что первые кадры из картины DC не показали отнюдь не из-за проблем в производстве. Виной всему, по собственному признанию, его перфекционизм.

Слухи о том, что трейлер «Аквамена» должны показать в конце марта на мероприятии Wondercon в Калифорнии, впервые появились в феврале. Некоторые пользователи сети предположили, что задержка выхода трейлера могла быть связана с пересъёмками фильма.

«Аквамен» выйдет в прокат 20 декабря.

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