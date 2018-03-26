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Агент Колсон впервые со времён «Мстителей» вернётся в киновселенную Marvel
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Агент Колсон впервые со времён «Мстителей» вернётся в киновселенную Marvel 

DTF.RU 40 минут назад
Фото: DTF.RU
Кларк Грегг сыграет в фильме «Капитан Марвел».
Кларк Грегг
Компания Disney сообщила, что полноценное производство блокбастера «Капитан Марвел» с актрисой Бри Ларсон в главной роли официально стартовало в Лос-Анджелесе.
Вместе с этим в пресс-релизе впервые появился расширенный список актёров фильма, и фанаты Marvel найдут в нём много довольно неожиданных имён.
Поскольку действие картины развернётся в девяностые, в её сюжете вновь появится организация Щ. И. Т. а вместе с ней и агент Колсон в исполнении Кларка Грегга.
Героя Колсона «убили» в «Мстителях», после чего он возродился в сериале «Агенты Щ. И. Т.», в котором до сих пор является одним из главных героев. До этого Грегг снимался в «Торе» и двух частях «Железного человека». В общей сложности его не было в киновселенной Marvel 6 лет.
Ещё в «Капитане Марвел» на экраны вернутся два актёра из «Стражей галактики» — Джимон Хонсу (Корат Преследователь) и Ли Пейс (Ронан Обвинитель — главный злодей).
Корат
Ронан
Ранее стало известно, что в картине появится и Ник Фьюри в исполнении Сэмюэла Л. Джексона, который не снимался в картинах MCU со времён «Эры Альтрона». При этом он не числится в актёрском составе «Войны бесконечности».
В дополнение к пресс-релизу Marvel опубликовала фото с американской военной базы в Неваде, куда Бри Ларсон ездила для «исследования своего персонажа». Ей предстоит сыграть лётчицу.
В России «Капитан Марвел» выйдет уже 7 марта 2019 года.
#капитанмарвел #кино #сериалы
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