Агент Колсон впервые со времён «Мстителей» вернётся в киновселенную Marvel

Кларк Грегг сыграет в фильме «Капитан Марвел».

Кларк Грегг

Вместе с этим в пресс-релизе впервые появился расширенный список актёров фильма, и фанаты Marvel найдут в нём много довольно неожиданных имён.

Поскольку действие картины развернётся в девяностые, в её сюжете вновь появится организация Щ. И. Т. а вместе с ней и агент Колсон в исполнении Кларка Грегга.

Героя Колсона «убили» в «Мстителях», после чего он возродился в сериале «Агенты Щ. И. Т.», в котором до сих пор является одним из главных героев. До этого Грегг снимался в «Торе» и двух частях «Железного человека». В общей сложности его не было в киновселенной Marvel 6 лет.

Ещё в «Капитане Марвел» на экраны вернутся два актёра из «Стражей галактики» — Джимон Хонсу (Корат Преследователь) и Ли Пейс (Ронан Обвинитель — главный злодей).

Корат

Ронан

Ранее стало известно, что в картине появится и Ник Фьюри в исполнении Сэмюэла Л. Джексона , который не снимался в картинах MCU со времён «Эры Альтрона». При этом он не числится в актёрском составе «Войны бесконечности».

В дополнение к пресс-релизу Marvel опубликовала фото с американской военной базы в Неваде, куда Бри Ларсон ездила для «исследования своего персонажа». Ей предстоит сыграть лётчицу.

В России «Капитан Марвел» выйдет уже 7 марта 2019 года.

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