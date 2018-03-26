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В фильме «Капитан Марвел» появятся старые знакомые
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В фильме «Капитан Марвел» появятся старые знакомые 

Мир фантастики 33 минуты назад
О грядущем блокбастере про супергероиню «Капитан Марвел» мы знаем совсем немного. Фильм выйдет перед четвёртой частью «Мстителей» и расскажет о становлении Кэрол Денверс, военнослужащей ВВС США, которая получила сверхъестественные силы после слияния её человеческих генов с генами инопланетной расы Крии. Известно, что действие картины развернётся в 1990-е годы и среди персонажей будет фигурировать молодой Ник Фьюри (СэмуэльЛ. Джексон). Видимо, нам покажут, как он потерял свой глаз.
Журналисты портала ScreenRant пишут со ссылкой на пресс-релиз, что в фильме появится ряд ещё некоторых знакомых персонажей.
Во-первых, мы вновь увидим на больших экранах Кларка Грегга в роли Фила Коулсона из организации «Щ. И. Т.». В «Мстителях» 2012 года Коулсона убили, но в сериале «Агенты Щ. И. Т.» персонаж ожил — в том числе благодаря вмешательству инопланетной технологии. С тех пор героя ни разу не показывали в фильмах, хотя по сюжету сериала он оказывает большое влияние на события Киновселенной Marvel. В фильме вряд ли ему уделят существенную роль — его имя в списке актёров идёт почти в самом конце.
Во-вторых, к роли Ронана Обвинителя — главного злодея из первой части «Стражей галактики» — вернётся Ли Пейс. Вероятно, он станет одним из злодеев картины и после финальной битвы выживет, чтобы позже сразиться со Стражами.
И в-третьих, мы вновь увидим наёмника Кората Преследователя в исполнении Джимона Хонсу. Этого парня вы помните, в основном по цитате: «Какой ещё „Звёздный Лорд“?» в самом начале фильма «Стражи Галактики».
Кроме того, в фильме также сыграют Бри Ларсон («Комната», «Конг: Остров Черепа», играет Кэрол Дэнверс/Капитана Марвел), Бен Мендельсон («Первому игроку приготовиться», «Изгой-один: Звёздные войны. Истории») и даже Джуд Лоу («Молодой папа», «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда»).
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