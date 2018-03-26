Завтра во Владимире начнется фестиваль грузинского кино

Расписание показов:

27 марта, актовый зал ВлГУ (ул. Горького, 87) — зрители увидят документальный фильм «Русские и грузины» и встретятся с проректором по научной работе МГИМО , режиссёром документального кино Евгением Кожокиным.

29 марта в ауд. 335-1 (ул. Горького, 87) — состоится показ и обсуждение комедии «Тэли и Толи», режиссёр — Александр Амиров . 3 апреля, актовый зал ВлГУ (ул. Горького, 87) — показ «Слепых свиданий» — комедии грузинского режиссёра, продюсера и сценариста Левана Когуашвили

5 апреля (ауд. 335-1, ул. Горького, 87) — закрытие фестиваля, просмотр кино «Зимняя песня» режиссёра, сценариста и продюсера Отара Иоселиани. Все сенансы начинаются в 18:00.