Marvel выпустила постеры «Войны бесконечности» в цветах камней бесконечности

И среди них нет только одного.

26 марта компания Marvel выпустила пять постеров «Войны бесконечности». Видимо, их можно считать «персонажными», так как у фильма слишком много героев, чтобы каждому из них достался свой плакат.

Как и прежде, на постерах нет Человека-муравья и Соколиного глаза.

Сами по себе плакаты выполнены в цветах Камней бесконечности — тех самых, которые главный злодей Танос будет собирать в фильме.

На постерах не хватает только одного цвета — оранжевого, и о местонахождении именно этого камня — камня Души — в MCU пока ничего не сообщалось. Возможно, оранжевый постер выпустят позже — с самим Таносом.

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