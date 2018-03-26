Marvel выпустила постеры «Войны бесконечности» в цветах камней бесконечности 

И среди них нет только одного.
26 марта компания Marvel выпустила пять постеров «Войны бесконечности». Видимо, их можно считать «персонажными», так как у фильма слишком много героев, чтобы каждому из них достался свой плакат.
Как и прежде, на постерах нет Человека-муравья и Соколиного глаза.
Сами по себе плакаты выполнены в цветах Камней бесконечности — тех самых, которые главный злодей Танос будет собирать в фильме.
На постерах не хватает только одного цвета — оранжевого, и о местонахождении именно этого камня — камня Души — в MCU пока ничего не сообщалось. Возможно, оранжевый постер выпустят позже — с самим Таносом.
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