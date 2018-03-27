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HBO опубликован трейлер новой 10-серийной драмы «Наследники» — о борьбе за управление медиаимперией в семье ее стареющего основателя
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HBO опубликован трейлер новой 10-серийной драмы «Наследники» — о борьбе за управление медиаимперией в семье ее стареющего основателя 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Телеканал HBO опубликован трейлер нового сериала, многосерийной драмы Succession. В переводе это «Преемственность», но в России сериал уже известен, как «Наследники».
Сценаристом этого проекта стал британский «оскаровский» номинант, один из создателей
"Черного зеркала", «Вавилона» и «Вице-президента» — Джесси Армстронг.
Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке, где стареющий основатель международного медийного конгломерата Waystar Royco Логан Рой (его сыграл Брайан Кокс) должен передать управление медиаимперией кому-то из четырех своих детей. Управление компанией должен бы принять старший сын Кендалл, но все наследники считают, что имеют право побороться за этот пост. Всей семье придется пережить интриги, предательство и неприкрытую борьбу за власть.
В сериале сыграли Джереми Стронг ("Большая игра", «Мастера секса»), Киран Калкин ("Скотт Пилигрим против всех", «Фарго», «Великан»), Сара Снук ("Черное зеркало", «Патруль времени», «Месть от кутюр») и Алан Рак ("Изгоняющий дьявола"), Келли Уильямс ("Готэм"), Дагмар Доминчик ("Форс-мажоры"), Пегги Скотт ("Карточный домик").
Режиссеры — Марк Майлод ("Игра престолов"), Адам Аркин ("Фарго"), Адам МакКей ("Человек-муравей").
Премьера первого эпизода 10-серийного сериала запланировала на июнь 2018 года.
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