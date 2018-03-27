HBO опубликован трейлер новой 10-серийной драмы «Наследники» — о борьбе за управление медиаимперией в семье ее стареющего основателя

Телеканал HBO опубликован трейлер нового сериала, многосерийной драмы Succession. В переводе это «Преемственность», но в России сериал уже известен, как «Наследники».

Сценаристом этого проекта стал британский «оскаровский» номинант, один из создателей

Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке, где стареющий основатель международного медийного конгломерата Waystar Royco Логан Рой (его сыграл Брайан Кокс ) должен передать управление медиаимперией кому-то из четырех своих детей. Управление компанией должен бы принять старший сын Кендалл, но все наследники считают, что имеют право побороться за этот пост. Всей семье придется пережить интриги, предательство и неприкрытую борьбу за власть.

Премьера первого эпизода 10-серийного сериала запланировала на июнь 2018 года.