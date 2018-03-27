Вышел трейлер сериала «Наследство» от сценариста «Черного зеркала»

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

В Сети появился первый трейлер нового сериала HBO «Наследство», который интересен не только сюжетом, отсылающим к семье Руперта Мердока, но и тем, что руку к его созданию приложил сценарист «Черного зеркала» Джесси Армстронг . А значит, история нас ждет запутанная.

Сериал расскажет о влиятельном медиамагнате, которому пришло время отойти от дел. Бизнес он хочет завещать четверым наследникам, каждый из которых мечтает встать во главе компании и готов ради этого пойти на все.

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