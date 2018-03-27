Вышел трейлер сериала «Наследство» от сценариста «Черного зеркала» 

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
В Сети появился первый трейлер нового сериала HBO «Наследство», который интересен не только сюжетом, отсылающим к семье Руперта Мердока, но и тем, что руку к его созданию приложил сценарист «Черного зеркала» Джесси Армстронг. А значит, история нас ждет запутанная.
Сериал расскажет о влиятельном медиамагнате, которому пришло время отойти от дел. Бизнес он хочет завещать четверым наследникам, каждый из которых мечтает встать во главе компании и готов ради этого пойти на все.
Семье придется пережить интриги, предательство, жажду власти и обогащения… Роли наследников в сериале разыграют Джереми Стронг («Большая игра»), Киран Калкин («Фарго»), Сара Снук («Черное зеркало») и Алан Рак («Скорость»). Первый из десяти эпизодов снимет Адам МакКей («Игра на понижение», «Человек-муравей»). Премьера уже летом!
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