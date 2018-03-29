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С. Уильямс: узнав о беременности, боялась, что не смогу продолжить карьеру
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С. Уильямс: узнав о беременности, боялась, что не смогу продолжить карьеру 

Чемпионат.com 59 минут назад
Фото: Fancy Journal
Американская теннисистка Серена Уильямс призналась, что после беременности она опасалась за свою спортивную карьеру. Об этом рассказывается в трейлере документального биографического фильма «Быть Сереной» («Being Serena»).
«Когда я узнала, что беременна, подумала: боже мой! Как я теперь смогу играть в теннис? Первые шесть месяцев беременности были великолепными. Я быстро привыкла к материнству. Я бы определённо хотела иметь двух детей, но пока сосредоточусь на теннисе. Не знаю, что ещё могу выиграть в теннисе, но я ещё не ухожу», — сказала Уильямс.
36-летняя теннисистка родила дочку Алексис Олимпию в сентябре 2017 года. Недавно американка вернулась в большой спорт и приняла участие в нескольких турнирах.
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