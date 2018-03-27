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О Байкале и Иркутске рассказывает новый выпуск мультсериала «Смешарики»
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О Байкале и Иркутске рассказывает новый выпуск мультсериала «Смешарики» 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Очередной выпуск мультсериала «Смешарики» рассказал маленьким зрителям об озере Байкал и Иркутске, а одним из героев мультфильма даже стал бабр — геральдический символ города на Ангаре.
Мультфильм вышел в рубрике «Наследники», которая посвящена объектам всемирного наследия ЮНЕСКО.
По сюжету, герои фильма — Нюша, Совунья и Лосяш приезжают на Байкал, где встречают бабра, который мистическим образом переместился с герба на Шаман-камень — известный объект близ острова Ольхон. Герои выясняют, что скала обладает магическими силами, если провести на ней шаманский обряд. Таким образом они помогают бабру переместиться на «геральдическое поле». В конце мультфильма звучит известная песня «Славное море — священный Байкал!».
Кстати, мультфильм выполнен в технике пластилиновой анимации.
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