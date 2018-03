Какие фильмы посмотреть в апреле?

Драма «Лицо» (Польша), режиссер Малгожата Шумова

Жажду свободы ничто не способно уничтожить

Фильм «Лицо» на прошедшем Берлинском кинофестивале получил Гран-при жюри ("Серебряный медведь"), и уже только поэтому прокат в России очень ожидаем. Главные участники проекта — режиссер, сценарист Малгожата Шумова (о которой горят как о самом интересном польском режиссере), актеры Матеуш Косьцюкевич, Агнешка Подсядлик трактуют картину как аллегорическую притчу, сказочные элементы которой придают этой истории универсальное измерение. Но правдоподобность отношений и ситуаций, с которыми герои должны справиться, делают «Лицо» реалистичной историей. Критики говорят о картине как о провокационной притче.

Сюжет строится вокруг деревенского красавца Яцека, получившего травму на возведении самой высокой в мире статуи Христа. Он так изуродован, что вынужден сделать операцию по трансплантации лица. Это была первая в Польше и Европе подобная операция. Из клиники парня встретили репортеры, родственники, невеста, но его новое лицо вызывает испуг и отвращение почти у всех, кто его знал, — даже у собственной матери.

Образ безобразного снаружи и прекрасного внутри романтического героя имеет богатую историю в литературе, театре, кинематографе. Вспомнить только Квазимодо из романа Гюго. Кто-то будет сравнивать Яцека с самим Иисусом

Малгожата Шумовская работала с Ларсом фон Триером (сопродюсер) над «Антихристом» и перенесла в свой фильм такой же безжалостный сатирический взгляд на современное общество. Режиссер, как и в своем предыдущем фильме «Тело» (награжденным «Серебряным медведем» за лучшую режиссуру на кинофестивале в Берлине), продолжает исследовать волнующие ее темы: связь между личностью и ее окружением, телесные трансформации, давление на современных поляков мысленно остающейся в традиционном прошлом католической церкви . Фото: film.ru/Кадр из трейлера к фильму «Лицо»

Русский трейлер выйдет в конце марта

На большом экране с 26 апреля

Исторический, приключенческий фильм «Танки» (Россия), режиссер Ким Дружинин

Если идти к цели, то идти до конца

В фильме два главных героя — советский инженер-конструктор Михаил Кошкин и знаменитый на весь мир танк «Т-34».

Михаилу Кошкину — создателю легендарного танка Т-34 в 1980 году был посвящен художественный двухсерийный телефильм Владимира Семакова «Главный конструктор». Он был создан по мотивам книги Якова Резника

"Сотворение брони" и реальных событий, связанных с созданием этого танка на Харьковском паровозостроительном заводе. И вот, через 38 лет, молодой режиссер Ким Дружинин, набивший руку на военном фильме «Двадцать восемь панфиловцев» о легендарном подвиге советских бойцов при обороне Москвы в 1941 году (кстати, Ким сыграл в фильме роль красноармейца) решил еще раз с помощью кино обратить внимание на подвиг Кошкина.

В основе фильма реальный эпизод из жизни инженера-конструктора, когда тот отправился в секретный пробег через всю страну, чтобы показать Сталину новую, инновационную модель танка, над которой работал долгое время. Кошкин понимал, что такой танк необходимо запустить в серийное производство, но прежде его необходимо показать Сталину. И инженер отправиться «на танках» прямо к Сталину. Для тех предвоенных времен это был настоящий подвиг. Танковый пробег из Харькова в Москву проходил с 5-го по 17 марта 1940 года и был сопряжен с огромными трудностями. Танки шли ночью, по бездорожью, через снежные заносы. Впоследствии танк Т-34 оказал огромное влияние на исход войны: немецкие войска не были готовы к такому мощному техническому отпору со стороны СССР. Кроме того, эта машина задала новое направление танкостроению.

Премьера запланирована на 26 апреля.

Политический триллер «Точка невозврата» (США), режиссер Бред Андерсон

Если спасаешь друга — спасаешь и себя

Режиссер Бред Андерсон «тренируется» в жанре криминальных драм и триллеров. И все они имели зрительский успех. Больше, меньше, но всегда. Особенно «Машинист» и «Транссибирский экспресс».

"Точка невозврата" — это интриги, предательство, грязные компроматы, нравственное падение, жертвенность и любовь, боль и надежда…

Разгар Ливанской войны. В центре сюжета — бывший американский дипломат, вынужденный по требованию государства вернуться через 10 лет к своей работе. Преодолев ненависть и отчаяние, он возвращается в Бейрут, чтобы вызволить из плена давнего друга, захваченного в плен боевиками. К тому же эти же бандиты, возможно, виновны и в убийстве его семьи.

Английская актриса Розамунд Пайк ("Умри, но не сейчас", «Гордость и предубеждение», «Исчезнувшая») сыграла агента ЦРУ , работающего под прикрытием в стенах американского посольства. Именно она контролирует весь ход операции. Вторая главная роль отдана американскому актеру Джону Хэмму ("Рука на миллион", «Малыш на драйве», «Город воров»). Эффектный тендем.

Что касается названия фильма «Точка невозврата» (High Wire Act), — оно нам до боли знакомо. Мы уже видели пару лет назад «Точку невозврата» от режиссера Дэниэля Дзирилли, причем, с очень похожей конструкцией. И «Точка возврата» была от нашего режиссера Александра Копейкина

Мы привыкли, что российские локализаторы, переводящие заголовки иностранных фильмов, часто подстраиваются под прокатчиков, у которых свой взгляд на постеры. Прокатчики, видно, считают, что если привязать новый фильм (его название) к чему-то популярному, выпущенному ранее, — то это верный путь к кассовому успеху. Но у каждого прокатчика своя логика, так например, название «Быстрых и яростных» (The Fast and The Furious) сократили до «Форсажа» и выиграли, и здесь, похоже, сработала такая — же логика. Коротко. Узнаваемо. Интригующе.

На большом экране фильм будет показан с 26 апреля.

Если хочется победить нечистую силу вместе с Гоголем

Режиссер Егор Баранов, не поставив точку в истории о таинственном Всаднике, от рук которого погибли 11 девушек, вновь вернулся к этой неразгаданной истории, к прозе Гоголя с главным героем Гоголем ( Александр Петров ).

В первом фильме «Гоголь: Начало» русский писатель не только помогает гению сыска Гуро (Олег у Меньшиков) в качестве писаря, фиксируя все этапы следствия, но и во время необъяснимых припадков погружается в мистические видения, населенные потусторонними силами, подсказывающими писателю, где искать убийцу.

"Гоголь. Вий" снова возвращает нас в село Диканька, где происходят жуткие убийства. Николай Гоголь уже в качестве следователя узнает, что следующей жертвой станет девушка Лиза, к которой он испытывает нежные чувства. Собрав команду из местного полицейского, спившегося доктора, суеверного кузнеца и странствующего философа, Гоголь ищет злодея, но сталкивается с порождением нечистой силы. Это Вий — персонаж из преисподней, чей взгляд убивает, высасывает душу. И тут Гоголь неожиданно понимает, что с потусторонними силами его связывают не только таинственные видения.

Сюжет картины строится на фрагментах из произведений русского классика и фантазий на тему его судьбы. Авторы используют мифологизированные эпизоды, связанные со странностями Гоголя, с его страхами покойников, снов, улиток, женщин. В этом, на первый взгляд, традиционном мистическом триллере создатели картины пытаются заглянуть в бездну художественного мира писателя и человека.

В фильме «Гоголь. Вий» появятся новые персонажи, «сбежавшие» из разных произведений Гоголя: Хома Брут ( Алексей Вертков ) и Ульяна ( Ксения Разина ) — прототипы из повести «Вий»; Оксана (Юлия Франц) — из повести «Майская ночь, или Утопленница» и др. персонажи, в том числе, оригинальные.

Кинопроект по Гоголю осуществила компания Александра Цекало «Среда» и канал «ТВ3». Планировался выход восьми серий, но в итоге первая часть сериала по качеству уже могла претендовать на показы в кинотеатрах.

Кстати, последнее обращение к Гоголю в российском кино как — раз было связано с повестью «Вий». Картина «Вий» режиссера Олега Степченко стала самым кассовым фильмом 2014 года. Но Гоголя, как непосредственного героя картины, там не было.

Дата выхода: 5 апреля 2018 г.

Если в святой увидеть обычную женщину

Последовательницу Иисуса — загадочную и непостижимую Марию Магдалину воспевали в своих фильмах самые известные режиссеры. И всегда ее образы были неоднозначны и служили главному герою — Иисусу.

В картинах «Последнее искушение Христа» и «Страсти Христовы» режиссеры Мартин Скорсезе Мэл Гибсон изучали феномен Христа, его природу Бога и человека. В фильме Скорсезе Магдалину играла Барбара Херши , у Гибсона — Моника Беллучи.

Гарт Дэвис не случайно назвал картину «Мария Магдалина», она — главная героиня, режиссера интересует ее личность. В его истории Мария, бросив вызов предрассудкам своего времени, оставляет близких и присоединяется к группе единомышленников, лидером которых является Иисус из Назарета. И это ее судьба…

Как режиссер Гарт Дэвис получил известность с дебютной драмой «Лев». Эту картину называли новым «Миллионером из трущоб». В картине играли Николь Кидман , Дев Патель и Руни Мара. И именно ее, Руни, он пригласил теперь уже на главную роль — Магдалины. В роли Иисуса — Хоакин Феникс , получивший всемирную известность за роль римского императора Коммода в фильме «Гладиатор», а вершиной его творчества критики считают роль Фредди Куэлла в «Мастере» (номинация на «Оскар» — за лучшую мужскую роль).

Руни Мара — обладательница приза Каннского кинофестиваля за фильм " Кэрол". А до этого был фильм ужасов «Кошмар на улице Вязов», «Девушка с татуировкой дракона» (роль Лисбет Саандер принесла актрисе номинации на премии «Золотой глобус» и «Оскар»). Нам остается посмотреть на ее Магдалину…

Дата премьеры пока что не названа.

Если играешь в футбол, верь в себя

Эту картину очень ждут. Ждут все поклонники и поклонницы Данилы Козловского. Ждут, потому что это не только его очередная роль, но и режиссерский дебют.

Он — тренер. И, по словам Данилы, давно мечтал о такой роли — футбольного тренера. Когда фильм только запускался, он видел себя в роли актера и продюсера, но очень скоро решил, что хотел бы сам рассказать эту историю и вместе со сценаристами Андреем Золотаревым и Сергеем Четверухиным написал сценарий, а затем сел в режиссерское кресло. Данила, когда еще его путь в кино еще только начинался в 2005 году, сыграл роль футболиста в фильме «Garpastum» Алексея Германа-младшего. Правда, там идет речь о футболе в царской России. Эта история о футболисте национальной сборной Столешникове. Юрий по досадной ошибке вынужден покинуть сборную и перейти в «должность» тренера маленькой провинциальной команды. Но именно с этой командой Тренер с большой буквы вновь поверит в себя.

Премьера запланирована на 19 апреля.

Фильм ужасов «Тихое место» (США), режиссер Джон Красински

Если нельзя говорить, ищи другие пути для общения

Этот фильм называют не просто фильмом ужасов, а сверхъественным фильмом ужасов.

В центре сюжета история одной семьи, проживающей в небольшом уединенном доме в далекой американской глубинке. Казалось бы, жизнь этих людей с двумя детьми совершенно не отличается от жизни других семей. Но это только кажется. Их дом наполнен ужасными монстрами, реагирующими на любой звук. Чтобы выжить, члены семьи разучили целый комплекс специальных жестов, которые помогают им общаться друг с другом беззвучно. Кроме того, необходимо очень тихо передвигаться по всей территории дома и фермы, чтобы опасные существа не заметили их. Однако дом, где живут маленькие дети, не может быть таким тихим местом…

Сценарий фильма для студии Paramount написали Скотт Бек и Брайан Вудс. Джону Красински предложи сыграть в фильме главную роль. Супруга Джона Красински, Эмили Блант , прочитав сценарий, изъявила желание принять участие в этом проекте. Красински и Блант — сыграли в фильме супружескую пару. Красински в итоге стал не только актером в этом фильме, но еще режиссером и сценаристом. Это первый совместный фильм Джона Красински и Эмили Блант за семь лет их брака. Семь лет назад, когда они только поженились, оба снимались в фильме «Маппеты», но в разных, непересекающихся сценах.

В фильме также играет актриса Милли Симмондс. Она — лишилась слуха в младенчестве. Глухота наступила в результате врачебной ошибки. В прошлом году на экраны вышла драма Тодда Хейнса «Мир, полный чудес» с ее участием. «Тихое место» — актерский дебют актрисы в жанре фильмов ужасов.

Премьера фильма в Америке состоится на день позже — 6 апреля, в России — 5 апреля.