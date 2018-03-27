Более 50 фильмов покажут зрителям на фестивале спортивного кино в Подмосковье

Более полусотни кинофильмов смогут увидеть зрители юбилейного фестиваля спортивного кино «Красногорский», который пройдет в подмосковном городе Красногорск с 12 по 17 апреля 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте международного кинофорума.

Фестиваль спортивного кино «Красногорский» является крупнейшим профильным киноконкурсом в Восточной Европе и странах СНГ. Он проводится в Красногорске начиная с 2003 года при содействии Министерства культуры России правительства Московской области , министерства культуры и спорта Подмосковья и администрации городского округа Красногорск. Коллекция кинофорума насчитывает более тысячи фильмов из 66 стран и 18 российских регионов.

В сообщении говорится, что за победу в шести номинациях на XV фестивале «Красногорский» будут бороться 54 художественные и игровые ленты из 16 стран и многих регионов России.

Церемония открытия будет проходить 12 апреля во Дворце культуры «Подмосковье». Фестиваль откроет художественный фильм «Со дна вершины».

Президентом кинофорума является трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы Ирина Роднина , а председателем организационного комитета фестиваля — советник губернатора Московской области Борис Рассказов.

Также добавляется, что среди целей кинофорума значатся популяризация развития массового спорта и спорта высоких достижений, пропаганда здорового образа жизни, спортивных и общественных авторитетов для подрастающего поколения, и утверждение России в ранге великой спортивной державы.

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