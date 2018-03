В мае на экраны выйдет пятисерийный документальный фильм про Серену Уильямс. Видео

Американский телеканал HBO покажет пятисерийный документальный фильм про американку Серену Уильямс , который получил название «Быть Сереной». Первая серия выйдет на экраны 2 мая. В фильме пойдет речь о ее беременности, материнстве и возвращению в теннис.

"Не могу дождаться момента, когда я через экран смогу поделиться с вами теми испытаниями, через которые мне пришлось пройти. Вся моя жизнь полностью изменилась", — написала Серена в «Инстаграме».

My @hbo documentary called Being Serena premieres May 2. I can't wait to share what I have been through the past year with you all. My whole life has completely changed. #beingserena

