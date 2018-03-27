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В Челябинск на кинофестиваль «ЗА!» приедет режиссер Юрий Быков
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В Челябинск на кинофестиваль «ЗА!» приедет режиссер Юрий Быков 

Ревизор.ru 38 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Всего в конкурсной программе представлено 50 фильмов из разных стран. Жюри просмотрело 353 картины из Берлина, Барселоны, Еревана, Риги Авиньона, Индии и Ирака. Фестивальная программа подобрана так, чтобы понравится любому зрителю, поэтому гости увидят картины в разных тематиках и жанрах: документальные, игровые, анимация. Специальными гостями фестиваля станут режиссер Юрий Быков, известный по фильмам «Дурак», «Майор», «Начальник», «Жить» и «Елки 1914», и специалист по созданию клипов Михаил Сегал, работавший с такими музыкальными группами как Би-2, Сплин, «Ногу свело!», «Каста», «Ночные снайперы», «Машина времени», «Вася Обломов». Они проведут для посетителей фестиваля мастер-классы. Фестиваль «ЗА!» пройдет в южноуральской столице в девятый раз. Его организуют министерство культуры Челябинской области и Челябинский областной киноцентр им. С. А. Герасимова в рамках проекта #ТеатрПространствоСвободы.
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