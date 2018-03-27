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Ростовчанин Константин Лавроненко сыграет роль в фантастическом фильме «Кома»
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Ростовчанин Константин Лавроненко сыграет роль в фантастическом фильме «Кома» 

Ростовские Вести 1 час назад
Фото: Ростовские Вести
В Москве продолжается работа над новой фантастической лентой «Кома». На третьем этапе съемок к актерскому составу фильма присоединился ростовчанин — обладатель Серебряной премии за лучшую мужскую роль Каннского кинофестиваля и российской награды «Золотой орел» в номинации «Лучший актер на ТВ» ростовчанин Константин Лавроненко. Главный герой фильма в исполнении Риналя Мухаметова после серьезной аварии приходит в себя в очень странном мире, который существует на основе памяти о реальности людей, находящихся в глубокой коме. Константин Лавроненко играет одну из ключевых ролей в ленте, его персонаж — лидер проводников в потустороннем мире, спасающих людей из коматозного состояния. «В нашей стране не так много актеров в этой возрастной категории, которые смогли бы сыграть такого харизматичного героя, поэтому найти исполнителя этой роли было не так просто, — говорит режиссер картины Никита Аргунов. — Мы очень долго выбирали актера, и для нас большая удача, что Константин согласился стать частью нашей команды. Работать с артистами такого уровня — невероятное удовольствие, это — как очень мощная машина или как совершенный инструмент, который позволяет воплотить на экране всё задуманное». У Константина Лавроненко будет 12 съемочных дней, и для него это — дебют в фантастическом кино, что несомненно заинтересует зрителя, которые впервые смогут увидеть актера в непривычном для него жанре. Тем не менее, по словам Никиты Аргунова, Константин сможет в полной мере использовать свой драматический талант, за который он снискал уважение у зрителей и критиков. «То, что нужно играть Лавроненко, это не фантастика, а вполне понятная, хорошо продуманная и хорошо прописанная человеческая драма, — говорит режиссер. — Да, у нас фантастический мир, но актерская история — абсолютно обычная человеческая, понятная и близкая любому из нас». В фильме также снимаются Любовь Аксенова («Гуляй, Вася!», «Салют-7»), Милош Бикович («Духлесс 2», «Лед»), Антон Пампушный («Экипаж», «Защитники») и многие другие. В прокат ленту выпустит компания «Каропрокат» в начале 2019 года.
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