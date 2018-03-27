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Теория кинематографической вселенной Квентина Тарантино
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Теория кинематографической вселенной Квентина Тарантино 

Ivi.ru 1 час назад
Фото: Ivi.ru
Сегодня, 27 марта 2018 года, великому и ужасному постмодернисту кинематографа Квентину Тарантино исполняется 55 лет. В прошлом году мы поздравили режиссера материалом о его любимых актерах, а в этот раз хотим обратить ваше внимание на тот факт, что из фильма в фильм в его проектах кочуют не только артисты.
Все его картины существуют в рамках двух вселенных — реальной, в которой живут его персонажи, и кинематографической, которая возникает на экране, когда герои его фильмов идут в кино. И речь не только о его режиссерских работах, он прочно связал между собой и ленты, в которых работал над сценарием или выступал продюсером.
По удивительному стечению обстоятельств его герои предпочитают гавайскую кухню «Big Kahuna Burgers», поголовно курят выдуманную им марку сигарет «Red Apple» и вообще приходятся друг другу родственниками. Не верите? Смотрите сами.
Если вам немедленно захотелось пересмотреть наследие культового гения современности, то вы можете сделать это на ivi прямо сейчас.
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