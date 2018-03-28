Режиссер из Мещанского района начал работу над новой книгой

Василий Панин , житель Мещанского района столицы, советский и российский кинорежиссер, начал работу над новой книгой. Об этом стало известно 26 марта.

Депутат совета депутатов Мещанского района Анна Данилова поможет режиссеру в этом начинании.

— Василий Панин — талантливый человек. У него была непростая и интересная судьба. Он прошел войну, снимал фильмы с участием именитых актеров. Сейчас режиссер начал писать книгу, которая будет посвящена его воспоминаниям, — поделилась Анна Данилова.

Депутат рассказала, что занимается организационной стороной вопроса: перепечатывает тест будущей книги и ищет редактора. Отметим, что Василий Панин — заслуженный деятель искусств.