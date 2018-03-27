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Объявлены победители «Самарской театральной музы» за 2017 год
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Объявлены победители «Самарской театральной музы» за 2017 год 

Волга Ньюс 1 час назад
Постановка Дениса Бокурадзе и Артема Филипповского по сказке Михаэля Энде получила главную награду — специальную премию жюри за лучший спектакль, а также спецпремию «За лучший актерский ансамбль». Звучит на первый взгляд странно, учитывая центральную роль актрисы Любови Тювилиной и присутствие на сцене только двух артистов, но если вспомнить, что техническую сторону «Театра теней Офелии» за кадром обеспечивает почти вся труппа «Грани» — логично.
Основой для капустника в этом году стал мюзикл «Кентервильский призрак», поставленный Александром Мальцевым в Самарском институте культуры. Статуэтки вручали готические персонажи, загримированные в тимбертоновском стиле, а также приглашенные гости, среди которых и. о. министра культуры области Сергей Филиппов, председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, глава Самары Елена Лапушкина и другие.
Лучшей мужской роли в драматическом театре по итогам 2017 г. не оказалось, лучшей женской стала работа Екатерины Серебряковой в спектакле «Шар братьев Монгольфье» Молодежного драматического театра Тольятти. Спектакль Самарского театра драмы «Жанна» отметили только в номинации «Лучшая роль молодой актрисы», награду здесь получила Алена Шевцова за роль Кати. В то время как многие были уверены, что заметная работа Елены Лазаревой, сыгравшей заглавную роль, тоже не останется без внимания. Только в номинации «Лучшая роль молодого актера» (Алексей Кондрашев за роль Мас Мона) прозвучал и спектакль «СамАрта» «Пер Гюнт». Сыгравший главную роль Ярослав Тимофеев пока остался без наград.
В музыкальном театре, напротив, победила дружба — две балетных Эсмеральды, Ксения Овчинникова и Вероника Землякова, унесли каждая по статуэтке. Лучшей работой солиста оперы признали партию Аладдина в исполнении Антона Кузенка ("Волшебная лампа Аладдина"), лучшей работой солиста балета — две роли Сергея Гагена.
Ближе к финалу актриса Ольга Шебуева, поднявшись на сцену для вручения спецпризов жюри, попросила минутой молчания почтить память погибших в Кемерово. Кажется, это был экспромт, но самый ожидаемый и необходимый экспромт этого вечера.
Совсем скоро зрители поднялись с кресел снова, но уже по радостному поводу — чтобы стоя аплодировать Ивану Ивановичу Морозову, актеру Самарского театра драмы, получившему почетную «Музу» «За вклад в развитие театрального искусства Самарской области». Из 80 лет своей жизни 55 Иван Иванович служит в Театре драмы: «Хожу в театр одной и той же дорогой, и готов ходить и дальше, если роли будут».
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